Williams haalt met Royal Bank of Canada wederom sponsor binnen via Latifi

De komst van Nicholas Latifi naar Williams legt het team geen windeieren. Na het vertrek van een aantal sponsoren heeft de Britse renstal met Royal Bank of Canada (RBC) wederom een nieuwe sponsor aangetrokken.

De komst van RBC is direct te verbinden aan Latifi, die in 2020 zijn Formule 1-debuut gaat maken bij Williams. De Royal Bank of Canada is de grootste bank van Canada met meer dan 16 miljoen klanten en zo'n 80.000 werknemers wereldwijd. De bank is al sinds 2014 verbonden aan Latifi en zal de Canadees dus ook blijven steunen tijdens zijn avontuur in de Formule 1.

"We zijn erg blij dat RBC zich voor het seizoen 2020 aan het team heeft verbonden", zegt plaatsvervangend teambaas Claire Williams. "De Formule 1 is een sport op een wereldwijd platform en we zijn trots dat we samen gaan werken met een financiële institutie die passie heeft voor het helpen van jonge atleten met het bereiken van succes in alle vormen van sport."

De logo's van RBC zullen in 2020 onder andere te zien zijn op de bolides van Latifi en teamgenoot George Russell. Het logo krijgt een plek op de neus van de FW43. Daarnaast zal de bank ook zichtbaar zijn in de garage van Williams, op de hospitalities, op de teamkleding en op de overalls van de coureurs.

Royal Bank of Canada is niet de eerste sponsor die Latifi binnen weet te brengen bij Williams. Eerder deze week kondigde de Britse renstal, dat afgelopen jaar teleurstelde en laatste werd in het kampioenschap, de komst van Sofina en Lavazza al aan.