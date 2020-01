Latifi neemt koffiemerk Lavazza als sponsor mee naar Williams

Williams heeft een nieuwe sponsor weten te strikken. Koffiemerk Lavazza zal het team niet alleen voorzien van een warm drankje, maar zal bovendien ook het nodige sponsorgeld in het team steken.

De komst van Lavazza naar Williams mag eigenlijk geen verrassing heten. Het Italiaanse merk, dat zowel koffiebonen brandt en verkoopt als koffiezetmachines maakt, is al sinds 2016 verbonden aan Nicholas Latifi. De Canadees debuteert komend seizoen bij het Britse team in de Formule 1 en lijkt een groot deel van zijn sponsorportfolio mee te nemen. Sofina Foods zal prominenter te zien zijn in 2020 en Lavazza is dus de volgende aanwinst.

De logo's van Lavazza zullen onder andere op de FW43 te zien zijn vanaf de Australische Grand Prix. Daarnaast zullen de logo's ook opduiken in onder andere de garage en de hospitality van het team. Ook op de teamkleding en de overalls is er een plekje voor Lavazza vrijgemaakt.

"Lavazza en Williams delen gelijke waarden. We bouwen onze bedrijven rond passie voor werk en voor ons product", vertelt plaatsvervangend teambaas Claire Williams. "Deze attributen rond innovatie en ondernemerschap zorgen voor een solide fundering om een sterke samenwerking met onze partners op te bouwen. Ik kijk ernaar uit om met Lavazza te werken en ze voor het seizoen 2020 in de Formule 1 te verwelkomen."