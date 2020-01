'Honda kan geen veto uitspreken tegen eventuele komst Alonso naar Red Bull'

Als Red Bull Racing de kans wil benutten om Fernando Alonso terug te halen naar de Formule 1, dan kan motorleverancier Honda daar niets tegen doen. Dat stelt de Spaanse krant AS.

Alonso werd gedurende 2019 een aantal keren gelinkt aan een terugkeer in de Formule 1. De tweevoudig Formule 1-kampioen werd ondermeer in verband gebracht met het tweede stoeltje bij Red Bull Racing, waar hij genoemd werd als vervanger van de tegenvallende Pierre Gasly. Uiteindelijk besloot Red Bull, tegen de vurige wens van Liberty Media in, om Alexander Albon over te hevelen.

Een eventuele komst van Alonso naar Red Bull zou pikant geweest zijn gezien de geschiedenis die hij motorleverancier Honda heeft. De motorleverancier vertelde aan AS echter dat zij niets in te brengen hebben op dat vlak. "De keuze van de coureurs ligt bij Red Bull. Honda heeft daar niets mee te maken en mag ook geen veto uitspreken", staat in de Spaanse sportkrant.

'Marko kon klassering Gasly achter Sainz niet hebben'

Gasly moest vanwege tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft het veld ruimen bij Red Bull Racing. Althans, dat is de alom aangenomen reden. De Fransman scoorde slechts een derde van de punten van teamgenoot Verstappen en moest na de zomer van plek ruilen met Albon. AS komt echter met een andere lezing. "De reden dat hij naar Toro Rosso werd teruggezet, is omdat Marko het niet kon hebben dat hij achter Carlos Sainz eindigde."

"In Hongarije was de Spanjaard sneller dan Gasly in de Red Bull. De Oostenrijkse renstal gaf in 2018 Gasly de voorkeur boven Sainz. Binnen het team heerst dan ook teleurstelling dat er uiteindelijk niet voor Carlos werd. Een andere reden voor het vertrek van Sainz was het feit dat ze hem niet naast Max Verstappen wilden zetten bij Red Bull Racing."