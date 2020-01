Albon: "Door overstap naar Red Bull Racing moest ik weer vanaf nul beginnen"

Alexander Albon kijkt uit naar de start van zijn tweede seizoen in de Formule 1. De Britse Thai had tijdens de tweede helft van zijn debuutseizoen het gevoel dat hij 'weer vanaf nul' moest beginnen bij Red Bull Racing.

Het verhaal van het debuutseizoen van Albon zou zo verfilmd kunnen worden. Nadat hij de derde positie opeiste in de Formule 2 in 2018 zou hij in eerste instantie voor Nissan e.dams in de Formule E gaan rijden. Op het laatste moment kreeg hij echter nog een telefoontje om in de Formule 1 te debuteren bij Scuderia Toro Rosso, waar hij de vervanger werd van Brendon Hartley.

Zonder enige ervaring in een Formule 1-auto reisde Albon af naar de wintertests, waar hij een prima indruk achterliet. Dat deed hij ook in de eerste seizoenshelft, waarna hij door de tegenvallende prestaties van Pierre Gasly na de zomerstop in mocht stappen bij Red Bull. Tegenover Autosport verklaarde Albon dat die overstap er wel voor zorgde dat hij voor zijn gevoel helemaal opnieuw kon beginnen.

"Ik ben nu bekend met de Formule 1. De omgeving in ieder geval, en het zal iets normaler zijn. Zelfs dit jaar was het niet echt normaal. Het was bijna zo dat ik het gevoel had dat ik redelijk wat geleerd had over de F1 en hoe het werkte bij Toro Rosso. Dat veranderde. Het was bijna alsof ik weer een beetje op nul moest beginnen. Nu hebben we in ieder geval een echte solide fundering, waarop het makkelijker werken is richting Melbourne."

Vlak voor het einde van het seizoen hakte Red Bull de knoop door over de line-up voor 2020. Gasly en Daniil Kvyat blijven in 2020 bij Toro Rosso rijden, terwijl Albon en Max Verstappen de line-up van Red Bull Racing vormen.