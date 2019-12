Vasseur hoopt niet op grote namen: "Waar is dat goed voor?"

Frederic Vasseur koestert geen valse hoop. De teambaas van Alfa Romeo beseft dat zijn team geen aantrekkelijke optie is voor de echt grote namen in de Formule 1 en is daarom blij met de coureurs die hij tot zijn beschikking heeft.

Alfa Romeo, dat sinds begin 2019 de naam is van het Zwitserse Sauber, reed het afgelopen seizoen met debutant Antonio Giovinazzi en voormalig wereldkampioen Kimi Raikkonen. Beide coureurs zullen ook in 2020 namens het team aan de start van de Grands Prix verschijnen. Vasseur koestert geen hoop dat hij na 2020 nog grotere namen aan het team kan verbinden.

"Waar zou dat goed voor zijn?" vraagt de Franse teambaas zich hardop af. Vasseur verwacht dat het zinloos is om daarop te hopen. "Ik wil geen andere coureurs die na drie races bij ons team zo gefrustreerd zijn dat ze ermee stoppen. Voor onze doelstelling, wat de zesde of zevende positie is voor 2020, hebben we twee coureurs nodig die echt met ons dit pad willen bewandelen", vertelde hij aan Blick.

Vasseur tevreden over progressie Giovinazzi

Voor 2020 zijn die coureurs dus Raikkonen en Giovinazzi. Raikkonen scoorde in zijn eerste seizoen voor Alfa Romeo 43 punten, terwijl Giovinazzi er veertien scoorde. Hoewel het verschil in punten behoorlijk is, is Vasseur tevreden over de ontwikkeling van de jonge Italiaanse coureur. "Antonio heeft zich na de zomerstop verbeterd, en Kimi zal zolang als hij dat wil blijven rijden."

De Formule 1 begint in 2021 aan een heel nieuw tijdperk door de introductie van de financiële reglementen en een grote herziening van de technische en sportieve reglementen. Vasseur verwacht dat er veel speculatie zal komen rond welke coureurs bij welk team gaan rijden, maar zelf gaat hij niets doen met de geruchten. "Er zullen waarschijnlijk veel geruchten zijn, maar daar wil ik geen commentaar op geven."