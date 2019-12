Lawrence Stroll onder de indruk van 'vechter' Robert Kubica

De instelling en de mentale kracht van Robert Kubica hebben indruk gemaakt op Lawrence Stroll. De Canadese miljardair heeft nooit eerder zo'n vastberaden vechter gezien als de Pool.

Kubica keerde begin 2019 als vaste coureur bij Williams terug in de Formule 1, nadat hij door een horrorblessure liefst acht jaar aan de zijlijn zat. Die blessures aan zijn rechterarm liep hij op bij een crash in een rally begin 2011. Na een lange herstelperiode lukte het hem echter om terug te keren in de Formule 1, hoewel dat avontuur bij Williams door de slechte bolide een moeizaam verhaal werd.

Kubica verlaat Williams deze winter en is bij Racing Point in beeld om reserve- en simulatorcoureur te worden. In het Poolse sport.pl doet Stroll, de eigenaar van het team, alvast een goed woordje voor de coureur. "Hij laat zich er niet door overmeesteren. Hij valt, maar staat ook weer op. In sport en het leven heb ik niet eerder iemand gezien die zo vastberaden en zo'n vechter is als Robert."

Kubica praat over lastige, zware herstelperiode

Kubica vertelde zelf tegen TVP dat de herstelperiode absoluut niet makkelijk was. "Er zijn een aantal avonden geweest dat ik gehuild heb. Twintig jaar aan passie en werk werden in een klap bijna tenietgedaan. Ik moest zelf fysiek, maar ook mentaal laten rehabiliteren. Het kantelpunt was het moment dat ik niet meer dacht aan hoe ik iets moest doen, maar dat ik blij was dat ik het überhaupt kon doen."

Het strikken van zijn veters is bijvoorbeeld al erg lastig voor Kubica. "De stelregel is dat ik lui ben en ze helemaal niet strik. Als ik het echter zou doen zoals voor het ongeluk, dan is dat simpelweg niet mogelijk. Na een tijdje vinden het brein en het lichaam een nieuwe manier, en het is het uiteindelijke resultaat dat telt."