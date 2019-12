Karun Chandhok over Sainz: "Begrijp Red Bull Racing niet"

Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok is sterk van mening dat het vertrek van Carlos Sainz bij Red Bull Racing een ernstige managementfout was van Helmut Marko, die daar een talent mee heeft laten varen.

In een interview met het Engelse Sky Sports sprak Chandhok over het coureursprogramma van Red Bull in de afgelopen twee seizoenen, erop wijzend hoe Marko een grote fout maakte door Sainz eind vorig jaar te laten gaan. De coureur reed het seizoen ervoor in dienst voor Renault en kon daar zijn talenten laten zien, maar Helmut was niet onder de indruk.

Volgens de Indiase coureur heeft het Oostenrijkse team zelfs de mogelijkheid laten varen om een ‘briljante, snelle en nog steeds zeer jonge coureur’ aan haar line-up toe te voegen. Red Bull gaf de voorkeur aan Pierre Gasly, maar de Fransman kende in 2019 een zeer lastige start bij Red Bull Racing.

De verslaggever begrijpt niet waarom het management van Red Bull F1 de coureur heeft laten gaan. "Ik begrijp niet waarom ze Sainz niet bij Red Bull Racing hebben geplaatst", zei Chandhok over de situatie van de coureur bij het Oostenrijkse team. "Er was de mogelijkheid om hem terug te halen naar het team na het tussenjaar bij Renault, maar uiteindelijk kozen ze ervoor zich te concentreren op Gasly."

McLaren maakte goede keuze

"Er is geen twijfel over mogelijk dat McLaren er goed van geprofiteerd heeft”, ging hij verder. "Als ik er nu over nadenk, zou ik zeggen dat de keuze van Red Bull verkeerd was." McLaren kende haar beste seizoen sinds tijden. Met Sainz en Lando Norris zit er veel potentie in het opgefriste team.