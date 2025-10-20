user icon
Sky Sports in de ban van Verstappen: "Max is weer populair!"

  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 11:22
  • comments 22
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kan weer volop meedoen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Dat is de conclusie na zijn ijzersterke overwinning tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De analisten van Sky Sports waren na afloop vol lof over de Nederlander.

Voor de zomerstop leek het uitzichtloos voor Verstappen en Red Bull Racing. McLaren domineerde en Oscar Piastri en Lando Norris leken buiten bereik. Maar sinds de update aan de RB21 is alles anders. Verstappen won achtereenvolgens in Italië, Azerbeidzjan en nu ook in Austin.

Sky Sports-analisten loven Verstappen

Bij Sky Sports – doorgaans niet de grootste fan van Verstappen – regende het complimenten. Analist Karun Chandhok zag hoe de Nederlander weer populair wordt bij het publiek. “Het grappige is dat als je de jager bent in plaats van de prooi, het boegeroep verandert in gejuich. Max Verstappen is weer overal populair,” aldus Chandhok.

Ook voormalig wereldkampioen Jenson Button was onder de indruk. Volgens hem straalde Verstappen één en al zelfvertrouwen uit. “Je zag het aan zijn gezicht, staand op de bovenste trede van het podium. Hij was perfect. Hij had alles onder controle,” zei Button.

Alles is weer mogelijk voor Verstappen en Red Bull 

Verstappen kende een droomweekend in Texas. De Red Bull-coureur won zowel de sprintrace als de Grand Prix en komt in het WK steeds dichter bij zijn rivalen. Piastri leidt nog met 40 punten voorsprong, Norris volgt met 26 punten meer dan Verstappen. De titelstrijd ligt weer volledig open. Met nog vijf Grands Prix op de F1-kalender, is het optimisme weer terug bij Verstappen en Red Bull. 

 

HermanInDeZon

Posts: 271

"Bij Sky Sports – doorgaans niet de grootste fan van Verstappen – regende het complimenten. "

Dit is pertinent onwaar, sorry.

Er is misschien één of twee keer (door Ted Kravitz vlak na Abu Dhabi 2021) wat 'bitsig' over Verstappen gedaan.

Maar structureel zijn ze gewoon positief en altij... [Lees verder]

  • 13
  • 20 okt 2025 - 11:35
Reacties (22)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.771

    Charles was gisteren de ideale buffer voor Max, ik had het nog wel eens willen zien, als Lando direct achter Max gezeten had. Lando had toch wel behoorlijk pace.

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 11:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 271

      Enige reden waarom Lando - volgens mij - twee keer langs Charles is geraakt is door banden offset

      Er van uitgaande dat Max even goed kan verdedigen als Charles (en dat kan hij volgens mij wel ;) ) denk ik niet dat hij veel kans had ...

      Heb ook het gevoel dat als het nodig had geweest Max best nog wel wat harder had kunnen pushen ook op cruciale momenten. Volgens mij is het bandenvoordeel van McLaren weg

      • + 7
      • 20 okt 2025 - 11:40
    • Edgar

      Posts: 1.699

      Feit is, dat Lando dat niet zat, dus alles is gissen...

      • + 6
      • 20 okt 2025 - 11:41
    • Patrace

      Posts: 6.273

      Ja, Lando had goede snelheid. Maar het probleem van Norris is dat hij niet achter Verstappen zat. Hij liet zich verschalken door Leclerc en het kostte hem vervolgens 20 ronden voor hij Leclerc weer voorbij was. Toen was Verstappen al vertrokken.
      Het was weer een kans die Norris liet liggen om uit te lopen op Verstappen en verder in te lopen op Piastri.

      • + 4
      • 20 okt 2025 - 11:42
    • nr 76

      Posts: 7.067

      Was dat niet in '21, dat Hamilton met een seconde per ronde verschil inliep op Verstappen na een heel late pitstop, maar hem eenmaal aan de staart maar niet voorbij kon komen? Die race was de Mercedes duidelijk sneller, maar het lukte Hamilton maar niet om Verstappen in te halen

      • + 3
      • 20 okt 2025 - 12:31
    • Avb1

      Posts: 231

      Max had Charles allang ingehaald maar Dale U uw bent niet serieus te nemen.
      En als we toch zo gaan praten had ik wel willen zien hoevaak Lewis kampioen geworden zou zijn als max naast hem kwam te zitten in 2016

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 12:37
    • snailer

      Posts: 30.341

      Leclerc was de deurstop. Zag wat mooie verdedigende acties.

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 13:16
  • 919

    Posts: 3.760

    Het is geen gegeven dat Verstappen alles vanaf nu maar wint.
    Het is ook geen gegeven dat Mercedes en Ferrari zich blijven mengen in de strijd en het is ook geen gegeven dat McLaren geen snelheid meer heeft.

    Er moet nog wel wat gebeuren, en er kan nog een hoop gebeuren om puzzelstukjes op zijn plaats te laten vallen.

    Op naar Mexico zou ik zeggen. 👌

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 11:30
    • Avb1

      Posts: 231

      Het is ook geen gegeven dat McLaren wel snelheid heeft.
      En met 2 coureurs die het mentaal niet aankunnen.....

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 12:39
    • 919

      Posts: 3.760

      Ook zo inderdaad, uiteindelijk staan zowel Piastri als Norris er alleen voor. Ze moeten niet alleen elkaar af troeven, maar ook Verstappen en als ze pech hebben, ook nog eens de Ferrari's en de Mercedessen.

      Hetzelfde geldt overigens ook voor Verstappen, ook hij zal iedereen de baas moeten zijn om de titel te pakken.

      Op naar Mexico zou ik zeggen. ✌️

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 12:47
  • HermanInDeZon

    Posts: 271

    "Bij Sky Sports – doorgaans niet de grootste fan van Verstappen – regende het complimenten. "

    Dit is pertinent onwaar, sorry.

    Er is misschien één of twee keer (door Ted Kravitz vlak na Abu Dhabi 2021) wat 'bitsig' over Verstappen gedaan.

    Maar structureel zijn ze gewoon positief en altijd onder de indruk van Max. Tenzij hij het niet perfect doet (maar da's hun job right)? Dus ja, in Barcelona was er kritiek - en terecht - en dat was gewoon bij alle buitenlandse media zo.

    Ik daag de journalisten van deze site uit om volgende keer hun stellingen in die richting ook eens te staven in plaats van platte sensatie journalistiek en stemmingsmakerij te posten, want het ergste van al is dat op den duur iedereen het hier nog begint te geloven ook.

    • + 13
    • 20 okt 2025 - 11:35
    • 919

      Posts: 3.760

      Ze zijn lovend omdat ze domweg niet anders kunnen, ontkennen kan gewoon niet als je dit soort prestaties neer zet.

      • + 10
      • 20 okt 2025 - 11:40
    • monzaron

      Posts: 624

      Het gaat bij mij om de toon hoe zij complimenteus zijn, en daarin zijn ze niet veranderd . De eerste 2 jaren van Verstappen in de F1, toen waren ze razend enthousiast met emoties in hun berichtgeving , toen Verstappen een gevaar werd voor Hamilton was het snel over, Verstappen was agressief etc etc, alles werd uit de kast gehaald om het succes te downsizen. Gisteren zelfde verhaal, als een boer met kiespijn vierden zij (niet allemaal) het succes van Verstappens masterclass weekend.!!

      • + 8
      • 20 okt 2025 - 12:29
    • d@nny

      Posts: 3.515

      Niet helemaal mee eens Zonnige Herman,

      Het klopt dat niet alle Sky F1 medewerkers negatief zijn, maar Kravitz en Slater zijn dat wel zeker geweest. Voornamelijk door flauwe indirecte opmerkingen (Kravitz) en Slater door alsmaar AD21 erbij te halen.

      Anderen ijn ook niet altijd positief geweest (hoeft ook niet) maar er is toch vrij lang een vibe geweest (ook bij Crofty) dat ze over AB21 begonnen en dan op zo'n schijnheilige manier zichzelf corrigeren door te zeggen dat ze hadden afgesproken het daar niet meer over te zullen hebben.

      Over het algemeen kan ik de Sky ploeg goed hebben, met uitzondering van Kravitz (te veel in zichzelf gaan geloven lijkt het wel) en Slater (een irritante zeikerd)

      Maar Crofty, Brundle, Chandhock, Davidson, Button zijn voor mij allemaal te pruimen. Naomi Schleif (?) en die Ierse dan weer wat minder. (kijk al een tijdje met F1 commentaar dus ben de namen vergeten! :-))

      • + 5
      • 20 okt 2025 - 12:59
    • MustFeed

      Posts: 10.312

      Je moet eens zien hoe snel het omslaat zodra ze een stok hebben om te meppen. Luister anders eens hoe ze over de actie van Russell praten in de sprint race. "I think it was a great attempt to take the lead". Wat denk je dat ze roepen als Verstappen iets dergelijks doet? Gegarandeerd dat er een emmer stront over gestord wordt. Dan gaan we de hele week horen hoe gevaarlijk Verstappen is en dat hij zwaarder bestraft moet worden dan de straf die Verstappen daar vrijwel zeker voor had gekregen.

      Er is geen gebrek aan enthousiasme. Zolang Verstappen het goed doet zullen ze onder de indruk zijn. Dat zit in hun taakomschrijving, ze kunnen niet negatief zijn over een coureur die wint. Dat betekent niet dat Verstappen niet overduidelijk anders behandeld wordt. Dat zit dan weer heel diep bij de Britten.

      Soms kunnen ze het een beetje maskeren voor de camera, maar met regelmaat komt die krankzinnigheid er uit. Dat zie bij Kravitz en dat zag je ook bij Hill en Herbert. Die laatste 2 zijn daar waarschijnlijk ook voor ontslagen. Ondanks duidelijke instructies om niet te bevooroordeeld over te komen konden Herbert en Hill het niet laten. Dat is gewoon de soep waarin ze zwemmen. Ze zitten heel diep in hun Britse propaganda bubbel dus dan merken ze niet eens meer dat hun uitspraken belachelijk zijn.

      • + 6
      • 20 okt 2025 - 13:02
    • 919

      Posts: 3.760

      Mocht Verstappen het kampioenschap naar zich toe trekken dit jaar, dan schopt hij niet alleen Norris en Piastri terug in hun hok, maar ook de negatievelingen bij Sky Sports F1.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 13:05
    • Paulie

      Posts: 4.745

      Misschien moeten ze bij Sky Jeremy Clarckson aantrekken, die is meermaals zeer kritisch geweest over zijn landgenoten (Russell en vooral Lewis moesten het ontgelden) en Verstappen noemde hij de grootste ooit. Overduidelijk een Britse Max fan

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 13:11
    • 919

      Posts: 3.760

      Nah Paulie, liever houden zo. Er is toch niets mooiers dan de huidige bezetting toe te moeten laten geven dat Verstappen de maatstaf is.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 13:16
    • tour71

      Posts: 1.559

      de "journalisten" hebben al moeite met het verzinnen van de juiste headline, laat staan onderbouwen.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 14:04
  • Skoda F1

    Posts: 436

    Daar moet natuurlijk staan! Max ook weer voor de wereldvreemde eilandbewoners populair..behalve ted natuurlijk!

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 11:38
  • Edgar

    Posts: 1.699

    "Men", is vaak geneigd voor de underdog te zijn, in dit verhaal is dat Max, dus is Max weer "populair"....

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 11:41
  • dumdumdum

    Posts: 2.694

    McLaren zit nu wel met een gigantisch probleem. Daar waar Red Bull alles op Verstappen kan zetten, heeft McLaren nu nog 2 coureurs die het kampioenschap kunnen winnen. Geen van de 2 zal aan de kant gaan voor de andere. De strijd op de baan zal tussen die 2 alleen maar intensiveren. Piastri kan het zich niet veroorloven om alleen maar 3e te worden en Norris kan het zich niet veroorloven om achter Piastri te eindigen. Mochten ze in Mexico 1e en 2e kwalificeren, dan zie ik ze er allebei nog wel afvliegen de 1e bocht.

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 12:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
