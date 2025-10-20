Max Verstappen kan weer volop meedoen in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Dat is de conclusie na zijn ijzersterke overwinning tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De analisten van Sky Sports waren na afloop vol lof over de Nederlander.

Voor de zomerstop leek het uitzichtloos voor Verstappen en Red Bull Racing. McLaren domineerde en Oscar Piastri en Lando Norris leken buiten bereik. Maar sinds de update aan de RB21 is alles anders. Verstappen won achtereenvolgens in Italië, Azerbeidzjan en nu ook in Austin.

MAX WINS IN DOMINANT STYLE!! 🏆



Verstappen moves himself firmly into the championship fight with an impressive victory in Austin 👏___Escaped_link_68f62a7c49b21___ ___Escaped_link_68f62a7c49b25___ pic.twitter.com/iyaFgTycrj — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_68f62a7c49b27___

Sky Sports-analisten loven Verstappen

Bij Sky Sports – doorgaans niet de grootste fan van Verstappen – regende het complimenten. Analist Karun Chandhok zag hoe de Nederlander weer populair wordt bij het publiek. “Het grappige is dat als je de jager bent in plaats van de prooi, het boegeroep verandert in gejuich. Max Verstappen is weer overal populair,” aldus Chandhok.

Ook voormalig wereldkampioen Jenson Button was onder de indruk. Volgens hem straalde Verstappen één en al zelfvertrouwen uit. “Je zag het aan zijn gezicht, staand op de bovenste trede van het podium. Hij was perfect. Hij had alles onder controle,” zei Button.

Alles is weer mogelijk voor Verstappen en Red Bull

Verstappen kende een droomweekend in Texas. De Red Bull-coureur won zowel de sprintrace als de Grand Prix en komt in het WK steeds dichter bij zijn rivalen. Piastri leidt nog met 40 punten voorsprong, Norris volgt met 26 punten meer dan Verstappen. De titelstrijd ligt weer volledig open. Met nog vijf Grands Prix op de F1-kalender, is het optimisme weer terug bij Verstappen en Red Bull.