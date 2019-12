Honda: "Spec 2-motor had eigenlijk al in Australië in de auto's moeten liggen"

Honda introduceerde tijdens het seizoen 2019 drie keer een nieuwe specificatie van haar krachtbron. De eerste van die upgrades, de Spec 2, had eigenlijk al bij de start van het seizoen ingezet moeten worden.

Dat verklaarde technisch directeur Toyoharu Tanabe tegenover Autosport. In plaats van met Spec 2, stonden Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso in Melbourne aan de start met de Spec 1-krachtbron. In Azerbeidzjan volgde dan eindelijk de Spec 2, waarmee Honda de betrouwbaarheid wilde opkrikken. Oorspronkelijk moest die specificatie al bij het begin van het seizoen ingezet worden. "Voor de ontwikkeling van de krachtbron hebben we een lijst en prioriteiten."

"Hoe lang duurt het? Hoeveel kunnen we winnen wat betreft de prestaties, maar ook qua betrouwbaarheid? Sommige items duren langer, maar geven een grotere stap. Op basis van dat schema passen we de updates toe. We hadden wat vertraging met de introductie van de Spec 2. We wilden daarmee eigenlijk beginnen. Het is slechts het resultaat van het ontwikkelingsschema van de power unit."

Tijdens het seizoen steeds grotere stappen bij Honda

De Spec 2 was een upgrade die draaide om het verbeteren van de betrouwbaarheid, waarna in Frankrijk en na de zomerstop de focus lag op het verbeteren van de prestaties met de Spec 3 en Spec 4. De verbeteringen werden gedurende het seizoen steeds groter bij Honda, zo verklaart Tanabe. "Tijdens het seizoen begonnen we met Spec 1 en de stap naar Spec 2 was klein."

"Toen we naar Spec 3 gingen, was de stap groter dan tussen Spec 1 en Spec 2. Ook de stap van Spec 3 naar Spec 4 was weer groter. We zijn tevreden dat we onze power units zoals beloofd aan het team en de coureurs geïntroduceerd hebben. We hebben tijdens het seizoen bijna de stap kunnen zetten die we het team beloofd hadden. Als technisch directeur op het circuit ben ik erg blij met de progressie van de krachtbron."