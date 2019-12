Het seizoen 2019 had ruim twee weken geleden de laatste race van het jaar en zoals ieder jaar waren er weer de nodige incidenten en crashes. Soms viel de impact van de ongelukken mee, maar regelmatig was er een flinke bak schade te noteren.

De Formule 1 stelde de onderstaande video samen met tien van de grootste impacts van het afgelopen seizoen, de zeventigste in het bestaan van de sport. Een aantal coureurs kwam meermaals voor in het overzicht van de crashes: Robert Kubica met zijn ongelukken in Japan en Brazilië, Alexander Albon met zijn klappers in China en Hongarije en Valtteri Bottas met de crashes in Oostenrijk en Mexico.