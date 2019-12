Ferrari bereid veto in te zetten om benoeming Wolff tot F1-CEO tegen te houden

Ferrari wil ver gaan om een eventuele benoeming van Toto Wolff tot CEO van de Formule 1 tegen te houden. Ferrari-CEO Louis Camilleri zegt dat de Scuderia mogelijk zelfs haar veto wil gebruiken.

Eerder in 2019 wist GPToday.net te onthullen dat Mercedes-teambaas Wolff in beeld is bij de Formule 1 en Liberty Media om de nieuwe CEO te worden van de sport. Hij moet Chase Carey gaan opvolgen, die echter wel aanblijft als voorzitter. Ferrari ziet dat echter niet zitten. Tijdens een kerstlunch met media vertelde Camilleri dat dit ook het geval zou zijn bij andere teams als Ferrari-teambaas Mattia Binotto de genoemde opvolger zou zijn.

"Bij iedereen die in de afgelopen jaren een actieve en belangrijke speler is geweest bij een van de teams, zou het aanvaarden van die verantwoordelijkheid bij de F1 automatisch leiden tot botsende belangen. Persoonlijk denk ik niet dat het iets goed zou zijn. Als Mattia de kandidaat was geweest om Chase Carey te vervangen, denk ik dat de rest van de paddock er ook niet blij mee zou zijn. Dat is ook logisch."

Als het echt niet anders kan, dan schuwt Ferrari volgens Camilleri niet om het veto in te zetten en de benoeming tegen te houden. "De veto is een soort laatste redmiddel. Als we daarmee geconfronteerd worden, dan zouden we ons standpunt duidelijk uitleggen aan de mensen bij Liberty en Greg [Maffei] in het bijzonder. Ik denk dat we dan een constructief gesprek zouden hebben."