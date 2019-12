'Is er bij Ferrari ooit plaats voor Max Verstappen? Nee!'

Max Verstappen hoeft er niet op te rekenen dat hij ooit voor Ferrari zal racen in de Formule 1. CEO Louis Camilleri heeft daar tijdens de kerstlunch van Ferrari met de media geen gras over laten groeien.

Verstappen staat nog tot het einde van het seizoen 2020 onder contract bij Red Bull Racing, maar het is geen geheim dat de Nederlander van plan is om om zich heen te kijken als de prestaties van het Oostenrijkse team komend seizoen tegenvallen. Verstappen wil meedoen om wereldtitels en met die doelstelling in het achterhoofd leken Ferrari en Mercedes potentiële nieuwe werkgevers vanaf het seizoen 2021.

Nu blijkt dus dat Verstappen niet hoeft te rekenen op een toekomst bij Ferrari. Dat maakte Camilleri bekend tijdens de jaarlijkse kerstlunch van Ferrari met de media. De eerste vraag aan de CEO ging over de Nederlander en daarbij maakte hij in duidelijke bewoording kenbaar dat Verstappen niet welkom is bij de Scuderia. "Is er ooit een plaats voor Max Verstappen bij Ferrari? Nee", antwoordde Camilleri resoluut.

De reden achter de keuze van Ferrari om Verstappen uit te sluiten als toekomstig coureur van het team laat zich makkelijk raden: de Nederlander uitte in de media forse kritiek op het team na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daarbij betichtte Verstappen Ferrari van vals spelen, nadat het team na de invoering van een aantal technical directives niet meer de snelheid had op de rechte stukken als daarvoor.