Ecclestone kijkt niet raar op als Vettel na 2020 met pensioen gaat

Bernie Ecclestone vreest dat de Formule 1-carrière van Sebastian Vettel niet heel lang meer gaat duren. De voormalige baas van de Formule 1 denkt dat de viervoudig wereldkampioen het in 2020 wel een voor gezien kan houden.

Vettel had het in 2019 bijzonder lastig bij Ferrari. Voormalig teamgenoot Kimi Raikkonen moest het veld ruimen bij de Scuderia en werd voorafgaand aan het seizoen vervangen door Charles Leclerc. Vettel kreeg van de teamleiding de status als eerste coureur van Ferrari, maar gedurende het seizoen bleek dat Leclerc goed kon volgen en ook geregeld sneller was dan de aangewezen kopman.

Binnen Ferrari waren er gedurende 2019 een aantal aanvaringen tussen Leclerc en Vettel, in eerste instantie met het weigeren van teamorders en in Brazilië zelfs een echte botsing op het circuit. Uiteindelijk eindigde Leclerc zijn eerste seizoen bij Ferrari boven Vettel in de eindstand van het kampioenschap, terwijl hij bovendien meer zeges, pole positions en podiums pakte.

'Bereidheid alles te doen voor zege ontbrak'

Ecclestone vreest na afloop van het seizoen voor de carrière van Vettel, die hij beschouwt als een goede vriend. Volgens de voormalige baas van de Formule 1 ontbreekt er op dit moment een ding heel duidelijk bij Vettel. "Ik heb recent niet de bereidheid gezien bij hem om er alles aan te doen om te winnen", vertelde Ecclestone tegenover Sport Bild.

Vettel heeft bij Ferrari een contract dat nog doorloopt tot het einde van 2020. Wat de voormalig coureur van Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso daarna gaat doen, is vooralsnog onduidelijk. Ecclestone zou er echter niet raar van opkijken als Vettel zijn carrière dan beëindigt. "Ik zou mijn geld niet inzetten op dat hij in 2021 weer op de grid staat. Hij zal echter de juiste beslissing nemen."