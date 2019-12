Leclerc zou geen problemen hebben met Hamilton als teamgenoot bij Ferrari

Lewis Hamilton wordt de afgelopen steeds vaker in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari in 2021. Charles Leclerc heeft nu te kennen gegeven dat hij er niets op tegen heeft als de Brit zijn nieuwe teamgenoot wordt.

Leclerc kwam afgelopen seizoen Ferrari versterken door de positie van Kimi Raikkonen in te nemen. Daardoor werd de Monegask de nieuwe teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Verrassend genoeg was het Leclerc die de onderlinge strijd met zijn teamgenoot op vrijwel ieder vlak wist te winnen: hij pakte meer pole positions, stond vaker op het podium, zegevierde vaker en eindigde in het WK een positie boven Vettel.

De contracten van beide Ferrari-coureurs lopen echter af na afloop van het seizoen 2020 en er is een naam die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een van die zitjes vanaf 2021: Hamilton. Teambaas Mattia Binotto gaf al aan dat hij 'blij' is dat de zesvoudig wereldkampioen beschikbaar is in 2021 en Leclerc zou er ook geen problemen mee hebben om Hamilton naast zich te hebben bij Ferrari.

'Kan altijd iets leren van dit type kampioen'

"Natuurlijk", antwoordde Leclerc toen hij gevraagd werd of hij Hamilton zou verwelkomen bij Ferrari. "Uiteindelijk rijden we in de Formule 1 en willen tegen de sterkste coureurs vechten. Ik heb dit jaar een grote kans gekregen met Sebastian naast me, die viervoudig wereldkampioen is, en ik heb veel van hem geleerd. Je kan altijd iets leren van dit type kampioen, dus natuurlijk zou ik hem verwelkomen."

Zoals gezegd lopen de contracten van Leclerc en Vettel na afloop van het seizoen 2020 af. Dat geldt echter voor de meeste coureurs: alleen Esteban Ocon en George Russell liggen momenteel vast voor 2021. Ook de contracten van onder andere Max Verstappen en Hamilton lopen na 2020 dus af.