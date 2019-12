Voormalig Ferrari-engineer: "Bij de Scuderia heb je altijd problemen doordat je tijd mist"

Voormalig Ferrari-medewerkers Andrea Stella en Aldo Costa zien dat Ferrari alles in huis heeft om op termijn weer wereldtitels te kunnen pakken. Het grote probleem zit hem echter in de druk die er is rond het Italiaanse team.

In 2019 moest Ferrari wederom genoegen nemen met een tweede plek in het constructeurskampioenschap, terwijl de coureurs niet verder kwamen dan de vierde en vijfde plek in het kampioenschap. Daarmee sloot de Scuderia voor het eerst een decennium af zonder wereldtitel. Costa, die in 2011 Ferrari verruilde voor Mercedes, ziet dat vooral de druk bij de Scuderia een verschil is tussen beide werkomgevingen.

"Er is daar een zeer pragmatische en flexibele manier van werken, waarin politiek en drama ontbreekt. Bij Mercedes werkt het personeel in de beste omstandigheden, zodat ze zichzelf helemaal uit kunnen drukken. Bij Ferrari lig je natuurlijk ieder moment van de dag onder een vergrootglas. Er is druk van de media, de fans, de aandeelhouders en de barista bij wie je iedere ochtend koffie haalt", vertelde hij aan Automoto.

'Ferrari mist niets qua personeel en uitrusting'

Stella, voormalig collega van Costa bij Ferrari en tegenwoordig performance director bij McLaren, kijkt op vergelijkbare wijze naar de werkomstandigheden bij Ferrari. Volgens hem ontbreekt er niets aan personeel en uitrusting, maar speelt vooral de druk het team parten. "Ze hebben dezelfde uitrusting en capabele, voorbereide mensen, dus het materiaal en de kennis is niet het probleem."

"Ferrari heeft alles wat ze in Engeland ook hebben. Het verschil is dat de F1 in Engeland gewoon werk is. De ober weet misschien dat je in de F1 werkt, maar dat maakt niet echt uit. Bij Ferrari is het echter niet gewoon je werk. Je verlaat het kantoor, gaat naar een bar en de bartender vraagt wanneer Ferrari weer gaat winnen. Als je naar een restaurant gaat, vragen ze of Ferrari de volgende race wint."

"Je opent 's ochtends de krant en er is altijd een artikel over Ferrari, maar in hoe de teams werken zie ik geen verschil. Bij Ferrari hebben ze dezelfde aanpak en methodes als in Engeland. Er ontbreekt niets, vooral door de ervaring en kunde van iemand als Binotto. Er is dus alleen tijd nodig om weer te winnen, maar dat is het enige wat in Maranello ontbreekt. Je zit dus altijd in de problemen."