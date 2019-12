Horner: "Vergeten te makkelijk dat 2019 Albons eerste Formule 1-seizoen was"

Alexander Albon debuteerde dit jaar in Australië in de Formule 1. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is dat een feit dat door velen snel vergeten werd toen de Britse Thai bij het Oostenrijkse team kwam.

Albon begon zijn rookie-seizoen bij Scuderia Toro Rosso, nadat hij pas in eind november te horen kreeg dat hij Brendon Hartley vanaf 2019 zou vervangen bij het opleidingsteam van Red Bull. Na slechts twaalf races kreeg hij al promotie naar Red Bull Racing, waar hij Pierre Gasly vanwege diens tegenvallende prestaties mocht vervangen. Dat deed hij prima door in acht van de negen races in de top 6 te eindigen.

Volgens Horner heeft Albon bewezen uitstekend dingen te leren en de Formule 1 te begrijpen, nadat hij vroeg in zijn carrière al in het diepe gegooid werd. "Je vergeet snel dat het zijn eerste seizoen in de Formule 1 is. Hij wordt beter en beter in het begrijpen van de banden en de complexiteit van hoe de auto's opereren. Je ziet dat zijn snelheid op zondag steeds meer in de buurt komt."

"In Abu Dhabi was hij sneller dan Sebastian, als ik eerlijk moet zijn. We probeerden voor Sebastian te komen na zijn langzame pitstop, maar dat redden we niet. Daarna kon hij makkelijk met zijn snelheid mee. Die snelheid wordt absoluut ook beter. Hij heeft een goede winter en een goed voorseizoen nodig, en verder weet hij hoe de F1 in elkaar zit. Hij zal als een veel beter voorbereide coureur naar Melbourne gaan."

Red Bull 'hopelijk' vanaf begin 2020 competitief

Zoals de afgelopen jaren vaker het geval was, eindigde Red Bull Racing het seizoen sterker dan hoe het aan het seizoen begon. Aanvankelijk was het team duidelijk wat langzamer dan Ferrari en Mercedes, maar richting het einde van het seizoen werd die achterstand overbrugd. De amper veranderende reglementen voor 2020 geven Horner hoop op een sterke start.

"We hebben voor volgend jaar stabiele reglementen, dus in theorie zal de auto die je over drie maanden ziet een upgrade zijn van de auto die je hier ziet. Het zou erg ongebruikelijk zijn dat een team haar hele concept verlaat, en het voelt alsof we de juiste weg zijn ingeslagen. Tenzij we iets missen, zullen we volgend seizoen hopelijk vanaf het begin competitief zijn."