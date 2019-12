Cyril Abiteboul: "Renault en Ferrari hebben sterkste motoren in de Formule 1"

Cyril Abiteboul heeft een opvallende uitspraak gedaan over de verhoudingen in de Formule 1 op het gebied van de motoren. De Fransman stelt dat de motor van Renault op het niveau van Ferrari zit.

2019 was het zesde jaar dat de Formule 1 met hybride V6-turbomotoren reed en voor het zesde jaar op rij ging Mercedes er met beide wereldtitels vandoor. Het Duitse fabrieksteam kon in de eerste jaren na de introductie van de krachtbron leunen op het voordeel dat ze hadden op het vlak van de aandrijflijnen, maar in de afgelopen seizoenen heeft Ferrari een forse inhaalslag weten te slaan.

Inmiddels wordt alom aangenomen dat de Scuderia de beschikking heeft over de sterkste krachtbron. De Mercedes-motor lijkt daar niet veel voor onder te doen, terwijl Honda op haar beurt weer heel dicht op Mercedes lijkt te zitten. Ondanks eerdere claims van Abiteboul dat Renault de grens van 1000 pk geslecht heeft, lijkt de Franse krachtbron inmiddels de minst sterke motor van allen te zijn.

Dat ziet men bij Renault toch anders, zo liet Abiteboul doorschemeren tegenover Auto, Motor und Sport. De teambaas van het Franse team stelt dat Renault op gelijke hoogte staat met Ferrari als het aankomt op de motor. "Volgens onze metingen hebben Ferrari en wij in de race de sterkste motor. Daarna komt Honda en als laatste pas Mercedes."

Metingen motorvermogen door teams niet helemaal nauwkeurig

Een bron binnen Mercedes meent echter dat Honda, Mercedes en Renault allemaal op ongeveer hetzelfde niveau zitten, terwijl Ferrari wel een duidelijke voorsprong heeft. Andy Cowell, hoofd van de motordivisie van de Duitse fabrikant, vertelde dat de manier waarop de teams de prestaties van de motoren meten niet helemaal accuraat is. "Het is erg lastig om het motorvermogen eruit te filteren, vooral in de race."