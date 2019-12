Testupdate: Bottas productiefste en snelste coureur van de ochtend in Abu Dhabi

Valtteri Bottas heeft een prima ochtend achter de rug tijdens de afsluitende bandentest in Abu Dhabi. De Mercedes-coureur was de snelste coureur en reed bovendien van iedereen de meeste ronden.

De test in Abu Dhabi is een kans voor de teams en coureurs om alvast ervaring op te doen met de banden die Pirelli voor 2020 ontwikkeld heeft. Dat is dan ook de reden dat de meeste teams hun vaste coureurs voor komend seizoen inzetten. Zo mocht Esteban Ocon vanochtend voor het eerst proeven van de bolide van Renault, het team dat hij komt versterken.

Productief is de Fransman nog niet echt geweest. Tot dusver staat Ocon op de achtste positie, waarbij hij slechts 35 ronden reed. Dat zijn er een stuk minder dan Bottas en Max Verstappen wisten te rijden. De Mercedes-coureur staat bovenaan de tussenstand met liefst 83 ronden en een snelste tijd van 1:38.488. Qua productiviteit staat Verstappen met 76 ronden op de tweede plaats.

Momenteel bezet Verstappen in de tussenstand de zevende positie. Hij is daarmee alleen sneller dan Ocon, Sean Gelael en Kimi Raikkonen. Gelael mocht deze ochtend zijn opwachting maken namens Scuderia Toro Rosso, maar voor de middag moet hij zijn stuurtje afstaan aan Daniil Kvyat. Ook voor George Russell zit de testdag erop na de ochtendsessie: hij wordt bij Williams vervangen door Roy Nissany.

Tussenstand testdag 1 Abu Dhabi