Gasly boos op Stroll: "Hij heeft voor mij alles verpest in Abu Dhabi"

Pierre Gasly heeft na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi de nodige kritiek geuit over de manier waarop Lance Stroll reed tijdens de eerste ronde van de race op zondag.

Gasly en Stroll kwamen met elkaar in aanraking in de eerste bocht, waardoor de Toro Rosso-coureur half spinde en zijn voorvleugel kwijtraakte door een tik op het achterwiel van Sergio Perez. Gasly werd gedwongen om de pits te bezoeken voor een uiteindelijk slecht verlopen pitstop. De race van de Fransman zat er daardoor eigenlijk al op voordat die goed en wel begonnen was.

Bovendien verloor Gasly de zesde positie in het kampioenschap, omdat Carlos Sainz zich in de laatste ronde verzekerde van de tiende positie. Daardoor eindigt hij het jaar op P7. "Ik wil niet te veel zeggen, want anders ga ik niet heel vriendelijk zijn over Lance", zei Gasly. "Het is nogal vervelend dat je laatste race van het seizoen in de eerste bocht verpest wordt. Vanaf het begin lagen we een ronde achter en we hoopten op een safety car."

Gasly achtte puntenfinish mogelijk door snelheid Kvyat

Wat de situatie voor Gasly nog vervelende maakte, is dat hij vermoedt dat hij in de punten had kunnen eindigen en dus de zesde plek in het WK had kunnen bemachtigen. Dat denkt hij door de snelheid en het resultaat van teamgenoot Daniil Kvyat. "Kijkend naar wat Daniil gedaan heeft, hadden we duidelijk de snelheid om voor de zesde plek [in het kampioenschap] te gaan."

"Ik heb geen ogen in mijn achterhoofd, dus dat is waarom ik er niet veel over zeg. Ik moet de beelden bekijken, maar ik werd aan de achterkant geraakt en raakte daardoor de controle kwijt. Daardoor raakte mijn voorkant de auto van Checo. In feite was dat het, en door de tijd die het kostte om de voorvleugel te wisselen, lagen we al een ronde achter. Daarna was het gewoon een saaie race."

"Ik ben gewoon pissig, want ik kon het gevecht niet aangaan met Carlos terwijl we daar wel de auto en snelheid voor hadden. We hadden een mooi voordeel met starten vanaf P11 op de grid, en Daniil startte twee plaatsen achter mij. Hij werd negende. Ik keek niet echt naar Alex, maar wel naar Carlos en het voor hem eindigen. Vandaag hadden we de kans en voor wat ik kon zien heeft Lance alles geruïneerd."

"Ik denk niet dat dit het juiste moment is, omdat ik geïrriteerd bend oor de race, maar ik heb een aantal dagen om af te koelen en over het seizoen na te denken, omdat er veel gebeurd is. Er waren veel dingen om na te bespreken, veel dingen om naar te kijken en om ervoor te zorgen dat we volgend jaar sterk terugkomen."