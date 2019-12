Alexander Albon: "Auto kan op alle fronten iets beter, maar ik ook"

Alexander Albon ziet na de eerste dag in Abu Dhabi nog een aantal verbeterpunten. De Red Bull Racing-coureur ziet dat de RB15 nog iets beter afgesteld moet worden, maar ook dat hij zelf nog beter kan.

Na afloop van de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit zag Albon zijn naam terug op de zesde positie. Wel gaf de Britse Thai een halve seconde toe op teamgenoot Max Verstappen, die de vijfde positie bezette. Na de trainingen stond Albon de media te woord en daarin liet hij doorschemeren dat de afstelling van zijn RB15 nog niet helemaal is zoals hij dat graag zou willen hebben.

"Het is oké. We weten waar we ons moeten verbeteren. De auto voelt niet verkeerd aan, dus we gaan aan de slag en dan zullen we de resultaten morgen zien. De auto moet eigenlijk overal iets beter, het is niet een specifieke plek." Toch wijst Albon niet alleen naar de auto als het aankomt op verbeterpunten. "Ook moet ik het zelf nog iets beter doen, vooral in de derde sector."

Albon verwacht sterk Mercedes en Ferrari in kwalificatie

De tweede vrije training is in Abu Dhabi de enige oefensessie die in de schemering verreden wordt en daardoor is deze training ook de meest representatieve en bruikbare voor de kwalificatie en de race. Op zaterdagochtend is er echter nog een derde vrije training. Die is volgens Albon bruikbaar genoeg. Tevens was de rookie wat verbaasd dat de auto in de dag en de nacht ongeveer hetzelfde aanvoelde.

"Het is niet het einde van de wereld. De jongens weten hoe ze de auto aan moeten passen tussen dag en nacht en ik was eigenlijk redelijk verrast dat de auto ongeveer hetzelfde aanvoelde. We weten waar we ons moeten verbeteren. De Mercedessen zijn snel en de Ferrari's zullen dat ook zijn in de kwalificatie, dus we zullen het zien."