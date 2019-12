Toto Wolff verklaart afwezigheid Brazilië: "Het was iets experimenteels"

Toto Wolff is na een race afwezigheid terug bij Mercedes. De Oostenrijker ging tegenover Sky Sports F1 in op de reden waarom hij er in Brazilië niet bij was, terwijl hij ook zijn licht liet schijnen het incident tussen Valtteri Bottas en Romain Grosjean.

Wolff liet verstek gaan bij de Grand Prix van Brazilië. In het persbericht voorafgaand aan de race kondigde de teambaas dat zelf aan, waarbij hij als reden opgaf dat hij zich 'na het binnenhalen van de titels kon richten op andere werkzaamheden'. In Abu Dhabi vertelde Wolff echter een ander verhaal. "Het was voor mij iets experimenteels om te kijken of ik het aan zou kunnen zonder dat ik hier ben. Het was eigenlijk zelfs goed voor mijn psychologische gezondheid."

"Ik heb amper op WhatsApp gezeten: ik sprak de jongens tussen de sessies, maar niet gedurende de sessies. Ik heb ervan genoten. Ik heb zoveel vertrouwen in deze jongens en ik heb geen moment gehad dat ik de noodzaak voelde om te bellen of iets te zeggen. Heel misschien alleen aan het einde van de race. Het was interessant om het te zien vanuit het perspectief van de fan, want normaal gesproken bekijk je niet niet zo."

Botsing Bottas en Grosjean 'ongelukkig'

Een van de meest opvallende momenten van de vrije trainingen in Abu Dhabi was de botsing tussen Bottas en Grosjean. Volgens Wolff was er sprake van een misverstand tussen beide coureurs, die vervolgens leidde tot een 'ongelukkige' botsing. "Het was ongelukkig. Er was veel schade aan de Haas, maar ook bij ons."

"Valtteri deed een aantal ronden eerder eenzelfde actie bij Gasly en persoonlijk begrijp ik helemaal niet waarom iedereen continu probeert om elkaar te blokkeren. Valtteri kwam echter wel van ver weg, dus ik leg het grootste deel van de verantwoordelijkheid bij ons neer. We waren veel sneller en ik denk dat Valtteri dacht dat Grosjean dat ook door had en daarom de deur open zette."