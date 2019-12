Grosjean: "Mijn feedback voor ontwikkeling auto is altijd een kracht geweest"

Zijn vierde seizoen bij Haas F1 was misschien wel de lastigste voor Romain Grosjean. De Fransman sluit het seizoen af met precies dezelfde auto als waarmee hij het jaar begon, 'omdat het onze beste specificatie is'.

Na een knappe vijfde plaats bij de constructeurs in 2018 viel Haas F1 dit jaar ver terug. De VF-19 leek in de basis erg snel, maar het lukte maar niet om de banden aan de praat te krijgen. De updates voor de bolide bleken bovendien niet te werken en Grosjean merkte dat al snel op. Dat het team daar pas in een later stadium iets mee deed, is volgens de coureur een bevestiging dat hij sterk is in het ontwikkelen van een auto.

“Mijn feedback is al een aantal jaar waardevol geweest en is altijd een kracht van mij geweest. Ik heb meerdere zwakke plekken, maar het ontwikkelen van een auto is altijd een van mijn sterke punten geweest. In 2014 hadden we een waardeloze auto, maar we werkten hard en in 2015 kwamen we terug met een prima auto, waarmee we op het podium stonden en een aantal goede resultaten behaalden."

"Het is een van mijn sterke punten geweest en dat geldt ook voor het team. 2017 was niet zo goed, maar in 2018 was het veel beter. Dit jaar was het duidelijk dat ik vanaf Barcelona niet met het nieuwe pakket wilde rijden, omdat ik het gevoel had dat die minder goed was. We hadden misschien wat tijd kunnen besparen door eerder naar de oude specificatie terug te gaan, maar achteraf zijn dat soort dingen makkelijk te zeggen.”

Grosjean blij dat seizoen ten einde komt

Grosjean scoorde in de eerste 20 races van 2019 slechts acht punten, ten opzichte van de 20 punten die teamgenoot Kevin Magnussen scoorde. Met die 28 punten staat Haas F1 op een teleurstellende negende positie in het kampioenschap. Gezien de problemen van het Amerikaanse team dit jaar is Grosjean blij dat het seizoen ten einde komt.

“Het is fijn om weer naar huis te gaan en tijd met de familie door te brengen, vooral als je naar een race gaat en weet dat het lastig kan worden, behalve als er een verrassing is zoals in Brazilië. Het is een lang seizoen met 21 races die pijnlijk waren.”