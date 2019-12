Lando Norris twijfelde of hij 'goed genoeg was' ten opzichte van meer ervaren Sainz

Lando Norris geeft toe dat hij voorafgaand aan zijn debuutseizoen niet helemaal overtuigd was dat hij alle ingrediënten in huis had om met succes in de Formule 1 te racen.

Norris kreeg van McLaren de kans om zich in 2019 naast Carlos Sainz te bewijzen. Daardoor stond het team met een geheel nieuwe line-up aan de start. Met nog één race te gaan heeft McLaren de vierde positie bij de constructeurs veilig gesteld, terwijl in Brazilië de eerste podiumplaats sinds 2014 gepakt werd. De relatie tussen Norris en Sainz werd vaak besproken dit jaar, want ze lijken erg goed met elkaar op te kunnen schieten.

Norris begon niet zonder twijfels aan zijn eerste seizoen in de Formule 1: hij wist niet of hij Sainz bij zou kunnen houden, die al vier jaar ervaring had voor de start van deze jaargang. "Er zijn veel goede dingen", vertelt Norris over zijn debuutjaar. "Voorafgaand aan het seizoen had ik niet veel vertrouwen in hoe ik het ging doen. Ik ben blij dat ik mijn ongelijk bewezen heb, het goed gedaan heb en mezelf meer vertrouwen heb kunnen geven."

Norris wist snel vertrouwen op te doen

Norris had een belangrijk punt waaraan hij twijfelde: "Of ik wel goed genoeg was. Zo simpel is het. Ik wist niet of ik snel genoeg zou zijn ten opzichte van een coureur met vier jaar F1-ervaring. In de Formule 1 zijn zoveel goede coureurs en ik wist niet of ik het iedere keer goed genoeg zou doen. Ik geloofde niet echt in mezelf."

"Maar na Australië, Bahrein en daarna won ik al veel vertrouwen. Het was simpelweg gewoon omdat ik niet wist of ik in staat was om ze bij te houden. Als ik met dezelfde dingen zou zitten, had ik het waarschijnlijk niet gezegd, maar omdat ik meer vertrouwen heb en het team meer vertrouwen in mij heeft... Dat is een van de dingen waar ik blij mee ben, dat dit mij gelukt is."