Motorwissel dwingt Valtteri Bottas tot gridstraf in Abu Dhabi

Valtteri Bottas zal een lastige laatste Grand Prix van 2019 gaan beleven. De Mercedes-coureur krijgt een nieuwe krachtbron van zijn team en zal daardoor vanaf de laatste positie moeten vertrekken in Abu Dhabi.

Tijdens de vorige Grand Prix in Brazilië viel Bottas uit. De Mercedes van de Fin viel na 51 ronden stil, waarbij de nodige rookpluimen te zien waren. Het Duitse fabrieksteam meldde na afloop van de race dat de motor zichzelf uit heeft gezet, wat het gevolg was hoog olieverbruik door de krachtbron. In de fabriek werd vervolgens gekeken of de schade gerepareerd kon worden, maar dat bleek niet mogelijk.

Omdat de andere motoren van Bottas al aan het einde van hun levenscyclus zaten, had Mercedes geen andere optie dan om de krachtbron te vervangen. Daarbij heeft het team naar verluid gekozen voor het wisselen van drie componenten: de verbrandingsmotor, de MGU-H en de turbo. Voor alle componenten geldt dat dit het vierde exemplaar van 2019 wordt, terwijl er drie zijn toegestaan.

Daarmee verzamelt Bottas een gridstraf van 30 plaatsen, wat automatisch betekent dat hij de race vanaf achteraan moet aanvangen. Het is voor het eerst dit seizoen dat een coureur van Mercedes een gridstraf krijgt vanwege een motorwissel. Lewis Hamilton zit nog altijd precies op de limiet wat betreft het gebruiken van motorcomponenten, maar een probleem in een vrije training zou hem ook nog een gridstraf kunnen kosten.