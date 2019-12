Steiner: "Als ik iets over kon doen, dan zou ik meer luisteren naar mijn coureurs"

Het lastige seizoen 2019 is bijna ten einde voor Günther Steiner en Haas F1. De teambaas van het Amerikaanse team erkent dat hij fouten gemaakt heeft na de introductie van de inmiddels beruchte 'Barcelona-update'.

Haas F1 weet voorafgaand aan de laatste race van het seizoen al dat het als negende zal eindigen in het constructeurskampioenschap: het gat met Alfa Romeo op P8 is op het oog te groot om nog te overbruggen, terwijl van Williams niet verwacht kan worden dat het de zwart-gouden bolides voor zal blijven in Abu Dhabi. Op het Yas Marina Circuit komt er voor Haas een einde aan een zwaar seizoen.

Daar waar ze in 2018 nog knap op de vijfde plek eindigden in het kampioenschap, bleek de VF-19 met grote problemen te kampen. Het lukte maar niet om de banden aan de praat te krijgen, terwijl er in de ontwikkeling van de auto een verkeerde richting ingeslagen werd. Steiner neemt dat zichzelf kwalijk, zo vertelde hij in een voorbeschouwing op de Grand Prix van Abu Dhabi.

"Een ding dat ik anders zou doen, is dat de manier waarop gehandeld is na de introductie van de upgrade in Barcelona. Ik zou iets meer naar de coureurs luisteren en ook iets kritischer zijn op mezelf." Daarmee doelt Steiner op het feit dat vooral Romain Grosjean al kort na de introductie van de update zijn bedenkingen uitte, maar dat het team daar pas na meerdere lastige races op reageerde.

Steiner en Haas F1 leren van lastig 2019

Wat betreft 2020 heeft Steiner goede hoop dat Haas F1 de weg omhoog weer kan vinden. "Het was natuurlijk een zwaar jaar voor ons in ons vierde seizoen. Je leert ervan en in het algemeen zijn we redelijk sterk. We moesten wat lessen leren om beter te worden. Volgend jaar openen we een nieuw boek en hopelijk keren we terug naar de prestaties die we leverden in 2018."

Om een herhaling van zetten te voorkomen, is de focus al vroeg naar de auto van 2020 gegaan. Steiner: "Ik zou zeggen dat er positieve punten te vinden zijn. We begonnen tijdens de zomerstop te reageren door te werken aan de auto voor 2020. Daarmee willen we de gemaakte fouten van dit jaar proberen te voorkomen. We willen ze niet herhalen. We proberen vooruit te komen, analyseren en werken hard aan de auto voor 2020."