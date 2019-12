Max Verstappen in voorselectie voor titel Sportman van het Jaar

Max Verstappen maakt vooralsnog een kans op een Nederlandse ereprijs. De Red Bull Racing-coureur maakt kans om uitgeroepen te worden tot Sportman van het Jaar 2019.

Het Sportgala wordt jaarlijks door de NOS en de overkoepelende sportbond NOC*NSF georganiseerd en voorafgaand aan dat gala wordt bekend gemaakt wie er kans maken op de prijzen voor sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en paralympiër van het jaar. Zondag maakte de NOS bekend welke sporters er op de shortlist staan en kans maken op de genoemde prijzen.

Verstappen is de enige coureur op de lijst van vijftien mannen die kans maken op de titel Sportman van het Jaar. Hij zal het onder andere op moeten nemen tegen wereldkampioen windsufren Kiran Badloe, Liverpool-verdediger Virgil van Dijk, wielrenners Steven Kruijswijk en Mathieu van der Poel en schaatser Patrick Roest. Ook darter Michael van Gerwen staat op de shortlist.

Op 1 december zal de NOS onthullen of Verstappen kans blijft maken om Sportman van het Jaar te worden. Mocht hij tot de genomineerden behoren, dan zal op 18 december duidelijk worden of Verstappen de prijs ook in ontvangst mag nemen. Dat zou dan de tweede keer worden, want in 2016 werd hij al uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Destijds was hij niet bij het gala aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen.