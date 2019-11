Vermeulen: "Dit is wat Verstappen moet hebben als hij wereldkampioen wil worden"

Met drie zeges is 2019 nu officieel het meest succesvolle seizoen van Max Verstappen. Volgens manager Raymond Vermeulen is de winst in Brazilië een teken dat Red Bull Racing er weer is.

Na de zomerstop stond Verstappen alleen nog in Singapore en de Verenigde Staten op het podium, terwijl hij nog geen zeges wist te pakken in de tweede seizoenshelft. In Brazilië bracht hij daar verandering in met een snaarstrak optreden, waarbij de Nederlander eigenlijk geen fouten maakte en op pure snelheid de race overtuigend wist te winnen.

Na minder sterke optredens in België, Singapore en Rusland lijkt de vorm weer helemaal terug te zijn bij Verstappen en Red Bull Racing in de laatste races. Vermeulen ziet dat de race in Brazilië daar het bewijs van is: qua strategie, auto, motor en opbouw van het weekend klopte het hele plaatje en dat is volgens de manager van de Verstappens ook de bedoeling als zijn pupil in 2020 voor de wereldtitel wil gaan.

"Dit is weer even een 'bam, we zijn er weer'. Het is gewoon een heel strak weekend met goede resultaten, een supergoede strategische beslissing van het team en Honda: het klopte allemaal. Dit is wat je moet hebben. Als je wereldkampioen wil worden, dan moet dit het niveau zijn. Dat moet je dan niet één wedstrijd hebben, maar je moet er iedere keer bij zitten", vertelde Vermeulen aan Formule1.nl.

'In Brazilië klopte het plaatje weer'

Na de zomerstop vielen de puzzelstukjes volgens Vermeulen meestal net niet in elkaar voor Verstappen. "Het kwam een paar keer niet gelukkig uit. Hier hadden we gewoon een goede vrijdag, de vrije training op zaterdag was goed en de kwalificatie perfect... Hier klopte het weer. In andere races eigenlijk ook wel, maar toch kwam het er dan niet uit. Hier kam het er wel heel goed uit."

