Max Verstappen: "Het is onmogelijk de verschillende zeges met elkaar te vergelijken"

Zege nummer 8 is in de pocket voor Max Verstappen. Terugkijkend op zijn zeges en sterke races vindt de coureur van Red Bull Racing het onmogelijk om de races met elkaar te vergelijken.

In Brazilië pakte Verstappen voor de achtste keer in zijn carrière en voor de derde keer in 2019 de zege. Dat deed hij op zeer overtuigende wijze. Nadat hij in de kwalificatie in alle drie delen de snelste was geweest, kwam er in de race eigenlijk ook niemand anders in aanmerking voor de zege dan de Nederlander. Toch is het volgens Verstappen niet mogelijk om deze zege te vergelijken met zijn andere zeges.

"Je kan verschillende weekenden niet met elkaar vergelijken, maar het is erg positief geweest. Ik ben gewoon heel blij met de geboekte progressie in de afgelopen races. We zoeken altijd naar een probleemloos weekend en dat is wat het dit weekend was. Natuurlijk is het geweldig om ook de race te winnen, en dat is ook veelbelovend voor volgend jaar. Ik denk dat we in de laatste races veel geleerd hebben, dus hopelijk is het een goed teken in de richting van volgend jaar."

'Tijd om de oude tijden te doen herleven'

Voor Honda werd de Braziliaanse Grand Prix een bijzonder weekend, want voor de tweede keer dit jaar ging er een Toro Rosso mee naar het podium. Pierre Gasly werd tweede en bezorgde Honda daarmee haar eerste dubbelzege als motorleverancier sinds de Grand Prix van Japan in 1991. Verstappen vindt het tijd om dergelijke statistieken uit de boeken te rijden.

"Ik word altijd herinnerd aan de statistieken. De laatste pole hier was in 1991 in Brazilië en daarna... Ik denk dat het een goed moment is om deze dingen opnieuw te doen. We blijven vertrouwen op resultaten uit de jaren '90. Ik denk dat Honda absoluut op de goede weg is. Gedurende het seizoen hebben ze enorme progressie geboekt, dus daar ben ik erg blij mee."

