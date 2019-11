Masi verklaart waarom stewards straf Hamilton niet voor podiumceremonie gaven

Carlos Sainz pakte na een straf voor Lewis Hamilton zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, maar hij stond niet op het podium. Wedstrijdleider Michael Masi verklaarde waarom de straf niet op tijd gegeven kon worden.

De slotfase van de Braziliaanse Grand Prix was bijzonder hectisch. Eerst botsten beide Ferrari's tegen elkaar aan, waarna Hamilton zeldzaam in de fout ging na de laatste herstart. De regerend wereldkampioen wilde Alexander Albon passeren, maar hij schatte de situatie verkeerd in en tikte de Red Bull achterstevoren. Het kostte Albon zijn eerste podiumplaats, terwijl ook Hamilton uiteindelijk de derde positie zou verliezen.

Daarvoor was een straf nodig, nadat hij vlak achter Pierre Gasly op P3 over de finish kwam. Nog tijdens de race stuurde wedstrijdleider Masi het voorval door naar de stewards, die besloten er na de race pas naar te kijken. Daardoor was Hamilton gewoon aanwezig bij de podiumceremonie, hoewel hij de bokaal voor de derde positie later dus moest overhandigen aan Sainz.

Hamilton bekende meteen schuld na het incident, maar toch liet de beslissing van de stewards op zich wachten. Masi verklaart dat dit kwam doordat er veel dingen gebeurden in de slotfase van de race. "Met alles wat er in de laatste periode van de race gebeurde, en natuurlijk de late call om de safety car naar binnen te halen, was dit iets dat de stewards bepaalden. Het was zo close dat ze na de race een onderzoek zouden starten."

Onderzoek naar Hamilton uiteindelijk van korte duur

Het onderzoek zelf duurde volgens Masi niet lang, omdat een van de teamleden van Mercedes een bezoek bracht aan de stewards met het nieuws dat Hamilton toegaf dat hij fout zat. De Brit gaf dat meteen na de race in zijn interviews ook toe. "Zodra er een team is dat naar je toe komt en zegt 'we hebben een fout gemaakt', dan wordt het voor de andere kant een heel eenvoudig onderzoek."

Lees ook: 'Hamilton ging niet naar de stewards omdat hij wist dat hij fout zat'