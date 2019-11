Tost looft Honda: "Ben overtuigd dat de Honda-motor sterker was de Mercedes"

Tijdens de Braziliaanse Grand Prix eindigde er voor de tweede keer in 2019 een coureur van Scuderia Toro Rosso op het podium. Teambaas Franz Tost is lovend over de prestaties van zowel Pierre Gasly als motorleverancier Honda

Daniil Kvyat had in de kwalificatie en de race wat moeite om het tempo te volgen, maar hij vertrekt uiteindelijk met een puntje voor de tiende positie uit Sāo Paulo. De race van Gasly kende echter een rooskleuriger einde: de Fransman reed de hele race op de positie van 'best of the rest' en profiteerde optimaal van de chaos in de slotfase door de eerste podiumplaats uit zijn carrière te pakken met P2.

Gasly werd halverwege 2019 vanuit Red Bull Racing teruggezet naar Scuderia Toro Rosso, nadat zijn prestaties in Engelse dienst tegenvielen. Bij het Italiaanse team lijkt hij echter helemaal opgebloeid, met zijn eerste podiumplaats als beloning in Brazilië. Tost deed daarover de volgende constatering. "Het lijkt erop dat de Italiaanse lucht beter voor hem is dan de Engelse."

Het goede gevoel had Gasly meteen al toen hij terugkwam, zo benadrukt de teambaas. "Ik moet zeggen dat toen Pierre bij ons terugkwam, hij het kantoor binnenkwam en ik zei: het lijkt erop dat je hier gisteren nog was. Hij voelde zich vanaf het begin heel goed met de bolide en hij kende de ingenieurs en het team. Zijn prestaties werden steeds beter, en dit is de kers op de taart."

Na de terugplaatsing van Gasly gaat het beter met de Fransman. De 23-jarige coureur wist de afgelopen races aardig te scoren. Zijn teambaas meent dat hij dit allemaal aan zichzelf te danken heeft. "Hij heeft goed werk verricht in Singapore en Austin, en vanaf vrijdag liet hij een zeer goed tempo zien. Vandaag reed hij een goede race."

De bolide van Gasly zag er qua snelheid goed uit, in tegenstelling tot de auto van Kvyat die niet meekon met de snelheid. "De auto was erg sterk op de rechte stukken en je moet de banden zien te beheersen, wat hij deed. Hij verdiende dit resultaat." Over Kvyat had hij ook nog wat te zeggen. "Bij Kvyat duurde het lang voordat de banden op temperatuur waren. Hij kon Norris, die hem blokkeerde, niet inhalen en toen riepen we hem om te stoppen om over te schakelen op een ander setje banden."

Tost gaf Honda na de race in Brazilië op Interlagos een dik compliment. "Ik ben ervan overtuigd dat de Honda-motor sterker was dan die van Mercedes."