Pierre Gasly pakt eerste podium in Formule 1: "Dit zal ik nooit vergeten"

De Grand Prix van Brazilië was niet alleen de race van Max Verstappen, het was ook de race van Pierre Gasly. De Fransman bekroonde een snaarstrak optreden met een tweede positie aan de finish, wat voor hem zijn eerste podiumplaats betekende.

Gasly kon zijn geluk na de kwalificatie al niet op, want de coureur van Toro Rosso was achter de drie topteams op P7 de snelste man van de rest. Hij vertrok in de race vanaf P6 en zag alleen Leclerc langszij komen, verder kwam de zevende positie echter niet in gevaar. Een knotsgekke slotfase zorgde er echter voor dat Gasly opschoof naar de tweede positie, die hij net wist te verdedigen ten opzichte van Lewis Hamilton.

"Het is mijn eerste podium in de Formule 1 en die zal ik nooit vergeten", vertelde Gasly na afloop van de race. "Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, maar het is heel emotioneel. Het is geweldig dat ik het met de jongens van Toro Rosso doe. Ze hebben mij een fantastische auto gegeven sinds ik terug ben gekeerd. Ik ben heel blij voor Toro Rosso en Honda, dit is een geweldige dag."

"Ik heb al vaak op het podium gestaan, maar je vergeet hoe het voelt. Dat is ook waar ik van hou in de autosport: de emoties en het gevecht. Ik ben tot het einde blijven vechten en ik zag dat ze aan het vechten waren. Ik probeerde zo hard mogelijk te pushen en de kans diende zich aan. Ik had nog een geweldige finish met Lewis, waarbij ik zoveel mogelijk kilometers per uur aan topsnelheid probeerde te winnen."

Het was voor Gasly dus zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 en die kwam na een lastige periode, met de degradatie naar Toro Rosso en het overlijden van goede vriend Anthoine Hubert in België. De Fransman dankte na afloop van de race ook motorleverancier Honda. "Ik was aan het bidden dat de Honda-motor mij alles gaf wat die in zich had. Zonder de progressie die zij geboekt hebben, was dit niet mogelijk geweest."