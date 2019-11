Vettel en Hamilton verrast door snelheid Red Bull op rechte stukken in Brazilië

Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben verbaasd gereageerd op de snelheid die de Red Bull-Honda's in Brazilië lieten zien op de rechte stukken.

Red Bull Racing pakte voor de tweede keer in 2019 de pole position: Max Verstappen was in Sao Paulo de gevierde man door zijn ronde anderhalve tiende sneller af te werken dan de rest van de coureurs. Eerder dit jaar stond Verstappen al op pole position in Hongarije, terwijl hem de pole in Mexico ontnomen werd vanwege het niet minderen van vaart voor gele vlaggen.

Vettel reed de tweede tijd in de kwalificatie en had dus het nakijken. De Ferrari-coureur vertelde dat hij verbaasd was dat de bolides van Red Bull zo snel liepen op de rechte stukken. "We moeten toegeven dat we vandaag op waarde geklopt zijn. Het was een beetje een verrassend. Niet zozeer dat ze snel waren, maar dat ze zo snel waren op de rechte stukken", aldus de Duitser.

Ferrari deed volgens Vettel 'niets anders'

Vettel benadrukt dat Ferrari niets anders heeft gedaan, maar dat Honda winst moet hebben geboekt. "We hebben veel kwalificatiesessies gezien waarin we altijd wat sneller waren dan de rest op de rechte stukken en iets verloren in de bochten. Vandaag waren we echter net zo snel, of waren Max en Alex net zo snel op de rechte stukken. Dat is het. Ik weet niet waarom dat zo is, want wij hebben niets anders gedaan."

Ook bij Hamilton, de nummer 3 van de kwalificatie in Brazilië, was er wat verbazing over de snelheid van de Red Bulls, vooral omdat ze ook op het bochtige deel snel waren. "We hadden dit niet verwacht toen we hier kwamen. Bovendien hebben ze de snelste auto in de middensector, dus ze hebben duidelijk nog dezelfde hoeveelheid downforce. Ze hebben alleen meer vermogen."