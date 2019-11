Vettel na P2: "We staan hier met een reden, we hebben snelheid en vermogen"

Sebastian Vettel wist zich in Brazilië voor de tweede keer op rij op snelheid als tweede te kwalificeren. De Ferrari-coureur is redelijk tevreden met het resultaat, maar hij verwacht het in de race lastig te krijgen tegen de Red Bulls en Mercedessen.

Tijdens de kwalificatie moest Vettel slechts één man voor zich dulden: dat was Max Verstappen, die op Interlagos zijn tweede pole position in de Formule 1 pakte. Op anderhalve tiende van de Nederlander was de Duitser de nummer 2 en dat stemde hem redelijk tevreden, hoewel hij genoeg ruimte voor verbetering zag in zijn eerste ronde in Q3.

"Ik ben redelijk tevreden. Tijdens de eerste run had ik bij het uitkomen van de laatste bocht een momentje, maar Max verbeterde uiteindelijk zijn tijd nog. Hij heeft de pole dus verdiend. Ik ben blij met de eerste startrij en nu moeten we kijken wat we morgen kunnen doen. De auto was goed en werd beter gedurende de kwalificatie, wat het doel ook was. Hopelijk kunnen we dat momentum vasthouden tijdens de race."

Strijd om zege wordt lastig volgens Vettel

Tijdens de tweede vrije training leek Ferrari het op snelheid in de lange runs een beetje af te leggen tegen de coureurs van Red Bull en Mercedes. Vettel verwacht dan ook dat het in de race lastig gaat worden om zich in de strijd om de zege te melden, vooral ook omdat de bolides van de concurrentie iets beter met de banden om lijken te gaan.

"Het gaat lastig worden, want volgens mij zijn de Red Bull en de Mercedes iets beter in het letten op de banden. We staan hier echter met een reden, want we hebben de snelheid en het vermogen", verwijst Vettel nog even naar de aantijgingen van de concurrentie over de krachtbron van Ferrari. "Laten we kijken wat de race brengt. Ik ben voorzichtig optimistisch dat het een goede race kan worden."