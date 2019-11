Lewis Hamilton: "Mercedes kan in laatste races 2019 experimenteren na binnenhalen titels"

Mercedes bevindt zich volgens Lewis Hamilton in een luxepositie. De wereldkampioen stelt dat zijn team in de laatste twee races van 2019 meerdere dingen kan uitproberen, omdat beide wereldtitels al binnen zijn.

Twee weken geleden legde Hamilton beslag op zijn zesde wereldtitel door tweede te worden tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Twee races eerder, tijdens de Grand Prix van Japan gooide Mercedes het kampioenschap van de constructeurs al in het slot. Het Duitse fabrieksteam weet daardoor al dat het voor het zesde jaar op rij beide wereldtitels in het bezit heeft.

Hoewel de spanning daardoor uit de kampioenschappen is, benadrukt Hamilton dat het voor Mercedes absoluut een voordeel is dat de titels al binnen zijn. De Brit vertelde na de vrije trainingen dat er nu verschillende zaken uitgeprobeerd kunnen worden voor 2020. "Ik wil nog steeds de komende races winnen en dat blijft net zo lastig als in de vorige races. Het is bijna als een nieuwe aanpak voor mij, want we kunnen iets agressiever zijn en verschillende strategieën proberen."

"Ook kunnen we kijken naar andere manieren qua opbouw van het weekend en qua processen. We hebben eigenlijk twee vrijgeleiden om nieuwe dingen te proberen voor volgend jaar. Komend jaar hebben we maar zes in plaats van acht testdagen. Ieder klein voordeel dat je kan pakken door dingen te veranderen en dynamisch te zijn, kan zich hopelijk volgend jaar uitbetalen. Dat is ons doel."

Hamilton sloot de eerste dag op het Autodromo José Carlos Pace af op de vijfde positie. Het verschil met snelste man Sebastian Vettel was echter maar zo'n twee tienden van een seconde. In de lange runs maakte de zesvoudig wereldkampioen een zeer sterke indruk.

