Honda: "Motorproblemen Toro Rosso hebben geen impact op rest weekend"

De motorproblemen bij Daniil Kvyat en Pierre Gasly tijdens de tweede vrije training zullen geen gevolgen hebben voor de rest van het weekend. Dat kondigde technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda aan.

In de slotfase van de tweede vrije training werden beide coureurs van Scuderia Toro Rosso geplaagd door pech. Eerst viel Gasly op het rechte stuk tussen bochten 3 en 4 stil met een opgeblazen motor, terwijl Kvyat voor een vroegtijdig einde van de sessie zorgde door in de laatste bocht te spinnen met technische problemen. Volgens Tanabe kampte ook Kvyat met een motorprobleem, maar voor de rest van het weekend geeft dat geen problemen.

"Tegen het einde van de sessie gaf de verbrandingsmotor van Gasly de geest, waarna Kvyat crashte doordat de motor zich uitschakelde. Met het team onderzoeken we de oorzaak van beide problemen. Ze hebben echter geen invloed op de rest van het weekend qua motoren. Beiden reden ze met een motor die we alleen op vrijdag inzetten, en die vannacht gewisseld zou worden", aldus Tanabe.

De vrijdag op Interlagos werd een dag die qua omstandigheden twee gezichten kende. De eerste oefensessie werd namelijk op een zeiknat circuit verreden, terwijl het asfalt in de tweede training juist weer droog was. Volgens Tanabe was de eerste sessie daardoor niet bepaald representatief, maar konden er tijdens VT2 juist wel weer bruikbare data verzameld worden."

"De eerste helft van VT1 werd verreden op een erg natte baan, maar daarna droogde het op en konden we meer rijden. Het was ongelukkig dat Alex crashte toen hij een run deed op slicks, maar het team wist de schade op tijd voor VT2 te herstellen. De condities op de baan waren veel beter in de middag, waardoor we meer bruikbare data konden verzamelen."