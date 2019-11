Het moment van de Braziliaanse Grand Prix van 2018 was de botsing tussen achterblijver Esteban Ocon en leider Max Verstappen. Zeventien jaar eerder gebeurde hetzelfde, maar dan met Jos Verstappen in de hoofdrol.

Vaak gebeurt het niet dat een achterblijver de leider van een Grand Prix uit de race tikt. Een van de bekendste voorbeelden is de botsing tussen Eliseo Salazar en Nelson Piquet. De Braziliaan wilde tijdens de Duitse Grand Prix van 1982 Salazar op een ronde zetten, maar de Chileen tikte toen de leider uit de race. Een boze Piquet begon vervolgens klappen uit te delen aan Salazar, die verstandig genoeg zijn helm op hield.

In 2018 gebeurde hetzelfde toen Verstappen Ocon op een ronde wilde zetten. De Red Bull-coureur kon zijn race wel vervolgen, maar zag hierdoor de zege wel door zijn vingers glippen. Hij was echter niet de eerste Verstappen die op het Autodromo José Carlos Pace bij een vergelijkbaar incident betrokken was. Vader Jos ging in 2001 namelijk de fout in toen Juan Pablo Montoya hem op een ronde wilde zetten.

Verstappen ging voor bocht 4 aan de kant voor de Colombiaan, die vervolgens volgens de Nederlander erg vroeg remde. Hij schatte daardoor de situatie verkeerd in, waarna hij de achtervleugel van de BMW.Williams schepte.