FIA vaardigt wederom technical directive uit over brandstoftoevoer motoren

De FIA heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Brazilië wederom een technical directive uitgegeven. Deze keer wordt verboden dat er ontvlambare vloeistoffen uit de intercooler, luchtinlaat of het ERS-systeem in de verbrandingskamer komen.

Voorafgaand aan de vorige race in de Verenigde Staten kwam er al een technical directive van de FIA over de brandstoftoevoer. Daarin werd verboden dat er gesjoemeld wordt met de sensoren die de fuel flow richting de motor meten. Twee weken later, voorafgaand aan de race in Sao Paulo, is er wederom een technische instructie van de autosportbond, wederom met betrekking tot brandstof en de krachtbron.

Deze keer stelt de FIA dat het verboden is om vloeistoffen vanuit de intercooler, luchtinlaat of het ERS-systeem richting de verbrandingskamers van de motor te brengen, zo meldt Auto, Motor und Sport. Net zoals vorig jaar het geval was met het doelbewust verbranden van olie in de motor, zou het verbranden van deze vloeistoffen kunnen leiden tot meer vermogen en dus betere prestaties.

Raakt Ferrari voordeel definitief kwijt door technical directives?

Net als de technical directive over de sensoren van de fuel flow lijkt deze instructie van de FIA erop gericht om te kijken of Ferrari op deze manier aan haar grote voordeel op de rechte stukken komt. In de tweede helft van het seizoen gaan de bolides van de Scuderia als de brandweer op de rechte stukken en dat heeft gezorgd voor argwaan bij de concurrentie, die er alles aan doen om het geheim van Ferrari te ontcijferen.

Na het uitvaardigen van de eerste technical directive was Ferrari opvallend genoeg op de rechte stukken niet zo snel meer, waardoor het in ieder geval lijkt alsof Mercedes en Red Bull Racing, die samen gespeurd hebben naar mogelijke verklaringen, op de juiste weg zitten. Een van de vermoedens was ook dat Ferrari vloeistoffen uit de intercoolers richting de motor liet sijpelen voor vermogenswinst, en die maas in de wet is daarmee nu ook gedicht.