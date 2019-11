George Russell over klimaatbeleid: "Formule 1 is niet zo slecht als iedereen denkt"

De laatste tijd is het een veelbesproken onderwerp: duurzaamheid en de CO2-uitstoot. De Formule 1 heeft gisteren bekend gemaakt dat ze gaan investeren in een betere toekomst. De Formule 1 wil in 2030 carbon neutraal worden. RoKit Williams Racing-coureur George Russell wijst erop dat racen zeker geen belangrijke bijdrage levert aan de klimaatverandering, en wijst erop dat er veel andere bronnen van koolstofemissies zijn die aanzienlijk schadelijker zijn voor het milieu dan de Formule 1-bolides zelf.

Hoewel de jonge coureur met startnummer 63 zich ervan bewust is dat het aanpakken van het milieuprobleem heel belangrijk is voor een betere wereld, is hij er ook van overtuigd dat het oneerlijk zou zijn om de oneerlijke schuld voor wereldwijde uitstoot toe te schrijven aan racen en de Formule 1.

"In de Formule 1 verbruikt elke auto 100 kg brandstof per race, wat betekent dat alle teams ongeveer 2000 kg verbruiken, dus in het ergste geval 20.000 liter met alle tests en trainingen. Het grootste vliegtuig verbruikt meer dan 200.000 liter brandstof in overzeese vluchten. Iedereen zegt dat Formule 1 schadelijk is voor het milieu, maar in vergelijking met andere dingen is het eigenlijk een druppel in de oceaan."

"Een supergroot vliegtuig bijvoorbeeld de A380 die van New York naar Sydney vliegt, kan 230.000 liter brandstof vervoeren en verbruiken. Formule 1 is zeker niet de meest zuinige sport, maar we moeten naar het grotere geheel kijken, het is niet zo slecht zoals iedereen denkt.”