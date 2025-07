VeeKay maakt indruk met prachtige inhaalraces in Iowa

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft weer zijn visitekaartje afgegeven in de IndyCar. Afgelopen weekend werden er twee races verreden op de short oval in Iowa. VeeKay moest in beide races in het achterveld starten, maar vocht zich knap naar voren.

Het zijn drukke weken voor de IndyCar-coureurs. In de maand juli worden er vijf races afgewerkt, en afgelopen weekend werden er dus twee wedstrijden verreden op de Iowa Speedway. De voorbereiding op dit tweeluik verliep niet naar wens, omdat er op de vrijdag veel regenval was en er zelfs een tornado langs de baan trok.

VeeKay toont zich

Voor de race op de zaterdag had VeeKay zich gekwalificeerd op de 25ste positie. De Dale Coyne Racing-coureur begon rustig aan de race, en werkte zich daarna knap naar voren. Hij wist uiteindelijk negen positie goed te maken, en kwam als zestiende over de streep.

Op de zondag werd de tweede race verreden, en VeeKay moest ditmaal op de 26ste plek starten. Ditmaal maakte hij vroeg een pitstop, en wist hij zich naar de zevende plek op te werken. Een laten neutralisatie gooide echter roet in het eten, waardoor hij uiteindelijk als twaalfde over de streep kwam.

Uitdagend weekend

Al met al was het een goed weekend van VeeKay, die trots reageerde in zijn review: "Het was een uitdagend weekend. De kwalificatie viel niet mee. In tegenstelling tot vrijwel het complete veld hebben wij hier niet recentelijk getest en toen de tornado er op vrijdag voor zorgde dat de training werd verplaatst en ingekort, hielp dat niet. Toch zijn we in de races best sterk naar voren gereden."

"Negen plaatsen goedgemaakt op zaterdag, en veertien plaatsen op zondag. Daar kunnen we als team heel trots op zijn. Bovendien heeft mijn teamgenoot Jacob Abel zijn beste seizoensresultaat gehaald met een elfde plaats in de tweede race. Voor die laatste herstart op zondag lag in zevende, maar met banden van meer dan tachtig rondjes uit was het onmogelijk om de strijd aan te gaan met de coureurs achter mij die net waren gestopt."

Trotse gevoelens

VeeKay is in ieder geval heel trots op het resultaat: "We hebben in ieder geval goede punten gehaald. Vanuit het achterveld naar voren, dat is goed voor het moraal in een weekend waarin het tot de kwalificatie best tegen zat. Er komen nog vijf races aan, en ik moet zeggen dat ik goede hoop heb. Veel teams hebben getest op Iowa, maar wij hebben gereden op Milwaukee. Laat dat nu één van de races zijn die op het programma staat."