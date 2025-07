Horner hekelt FIA na straf Piastri: "En Russell in Canada dan?"

McLaren-coureur Oscar Piastri kreeg afgelopen weekend een tijdstraf voor een opvallende remactie achter de Safety Car. De Australiër was het er niet mee eens, maar Red Bull-teambaas Christian Horner denkt daar anders over. Horner haalt zijn gram, en wijst weer naar de actie van George Russell in Canada.

Toen de tweede Safety Car-periode ten einde kwam, deed Piastri iets opvallends. Hij trapte vol op de rem, waardoor Max Verstappen uit moest wijken. Verstappen haalde hem per ongeluk in en vroeg zich af wat er aan de hand was. Piastri was zich van geen kwaad bewust, en bij McLaren vonden ze ook niet dat er iets aan de hand was.

De stewards dachten daar echter anders over. Ze openden direct een onderzoek, en ze gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden. Mede hierdoor verloor hij de koppositie aan zijn teamgenoot Lando Norris.

Russell in Canada

Red Bull-teambaas Christian Horner vond de straf meer dan terecht. In gesprek met de internationale media haalde hij direct een oude koe uit de sloot: "Ik was niet verrast dat Oscar een straf kreeg. Dat zou je kunnen verwachten. Het was eerlijk gezegd veel verrassender dat George geen straf kreeg in Montreal. Het is wat het is."

Pech voor Verstappen

Horner focust zich verder vooral op de race van Red Bull. Hij stelt dat zijn superster Verstappen het lastig had: "Helaas verliep onze race vanaf dat moment niet zo goed, maar Max wist zich wel goed te herstellen toen de baan opdroogde. Hij was één van de snelste auto's op het circuit. De lage downforce was echt een gok, maar wierp wel zijn vruchten af tijdens de kwalificatie. Als het niet typisch Brits was geweest, hadden we gelijk gehad."

Dat gelijk kregen ze niet, en met zijn kleine achtervleugel kon Verstappen geen potten breken. Hij moest genoegen nemen met de vijfde plaats.