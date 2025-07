Russell steelt de show in Silverstone met peperdure Hypercar

George Russell heeft vandaag alle aandacht naar zich toegetrokken in de paddock op het circuit van Silverstone. Dat kwam niet door zijn acties of uitspraken, maar door de manier waarop hij arriveerde op het circuit. Hij had een speciale bolide meegenomen naar zijn thuiscircuit.

Als fabriekscoureur van Mercedes heeft Russell elk weekend de beschikking over een luxe en gloednieuwe auto. Hiermee rijdt hij naar het circuit, maar meestal gaat dit niet om auto's uit zijn eigen garage. Vandaag arriveerde hij op het circuit van Silverstone met zijn eigen auto, en dat is geen misselijke bak. Russell arriveerde namelijk in zijn Mercedes-AMG One.

F1-motor

Deze wagen is de hypercar van Mercedes. Het racemonster heeft de beschikking over techniek uit de Formule 1-wagens van Mercedes, en er hangt een prijskaartje aan van ongeveer 2,5 miljoen pond. Er werden 275 One's gemaakt, en dan hebben ze de beschikking over een 1.6-liter hybride E-turbo V6, die in 2,9 seconden van nul naar honderd kilometer per uur gaat.

Met eigen auto naar het circuit

Russell liet in april weten dat hij de auto in zijn bezit had gekregen. Het gaat om een blauwe bolide met een Monegaskisch kenteken. Russell is woonachtig in het ministaatje, en heeft dit weekend de beschikking over zijn eigen auto. De auto waarmee hij arriveerde in de paddock beschikt over een aantal opvallende details, waaronder zijn eigen racenummer aan de zijkant.

Extra speciaal

Voor Russell is deze auto extra speciaal, want de motor achterin de Mercedes-AMG One is gebaseerd op de F1-motor waarmee Mercedes in 2015 reed. Met de Formule 1-wagen uit dat jaar maakte Russell ooit zijn eerste meters tijdens een speciale testdag. Russell stal de show tijdens de persdag, maar zal wel flink aan de tand worden gevoerd in de rest van het weekend.

Russell heeft immers zijn contract bij Mercedes nog niet verlengd, terwijl Max Verstappen in verband wordt gebracht met zijn zitje.