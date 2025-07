Button vergelijkt Verstappen en Russell met F1-iconen

Max Verstappen wordt nog steeds in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Al het hele seizoen gonst het van de geruchten, en volgens sommigen kan hij de teamgenoot van George Russell worden. Oud-wereldkampioen Jenson Button kijkt daar al naar uit.

De wereldkampioen van 2009 vergelijkt de twee coureurs met een iconisch duo uit de geschiedenis van de Formule 1. De vraag is nog steeds of Verstappen loyaal blijft aan Red Bull Racing of vertrekt naar Mercedes.

Opwindend

"Als iemand als Max overweegt om naar Mercedes te gaan, dan is dat opwindend voor hem. Het is spannend voor iedereen die kijkt en fan is van de sport", zo zegt Button in The Sports Agents-podcast. De oud-coureur zou graag Verstappen en Russell samen willen zien rijden in één team.

"Ik zou het geweldig vinden om dat te zien! Of het gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar vanuit mijn oogpunt als fan van de sport en omdat ik ook tv-werk doe, zou ik zeggen: ja! Dat willen we zien! We willen dat zien binnen één team. Het zijn Alain Prost en Ayrton Senna!"

'Grote fan van beiden'

Button zegt dat hij beide coureurs iets vindt hebben: "Ik ben een grote fan van beiden. Ik denk dat ze allebei erg bekwaam zijn. Ik heb een beetje medelijden met George, want iedereen zegt dat George zal vertrekken als Max naar Mercedes gaat. Maar hij zit op de toppen van zijn kunnen. Hij is een uitzonderlijk talent en werkt hard. Toen hij het tegen Lewis Hamilton moest opnemen, versloeg hij Lewis!", zo sluit de Brit af.

Momenteel staan Max Verstappen en George Russell op de derde en vierde plek in het wereldkampioenschap. Verstappen rijdt echter in de veel zwakkere Red Bull. Red Bull staat vierde in het wereldkampioenschap, draaiende op alleen punten van Verstappen en acht van Yuki Tsunoda, terwijl Mercedes draait op zowel punten van Russell als Antonelli. Mercedes staat derde.