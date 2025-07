Toto Wolff mag van geluk spreken deze kwalificatie. De Mercedes zag er niet best uit op het circuit van Silverstone en coureur George Russell twijfelde ook over de capaciteiten voor deze kwalificatie. Het is toch een meevaller voor Wolff en zijn team. De Mercedes-coureurs starten vanaf P4 en P10.

Hoewel Kimi Antonelli als zevende was gekwalificeerd, werd hij teruggezet naar P10. Vorige Grand Prix veroorzaakte hij een crash met Max Verstappen. De jonge Italiaan heeft hiervoor een punt op zijn licentie gekregen en drie plaatsen gridstraf.

Knaller

Nadat een interviewer van Viaplay aan Toto Wolff had gevraagd of hij tevreden is met P4 en P7 in de kwalificatie, reageert hij sarcastisch met: "Oh ja? Is dat goed?". Daarna gaat de Mercedes-teambaas over op een serieuzer antwoord: " Het was ook zo heet. Het was ook zo warm. Wat goed is, is anderhalve tiende voor Verstappen met een geweldige ronde en binnen een paar honderdsten achter de McLarens en voor de Ferrari's. In dat opzicht is het dus goed."

Hoewel Wolff dit niet ziet als een topprestatie, is hij niet geheel ontevreden. Hij zegt echter wel dat het weekend tot nu toe niet aan zijn verwachtingen voldoet: "Dus in dat opzicht is het goed. Maar, weet je, je moet je eigen verwachtingen in de hand houden, want we kwamen hier met de gedachte dat dit een knaller zou worden. Het is koud en het is van zilversteen, maar dat is niet het geval."

Speciale interesse

Wolff heeft veel goeds over voor Max Verstappen: "Heel goed. Ja. Ik bedoel, hij is in staat om een ronde neer te zetten die zeker, net als George, de auto overtreft." Daarna komt Toto Wolff met wel heel bizar nieuws: Valtteri Bottas zou zomaar eens vanaf de volgende Grand Prix in de Alpine kunnen zitten.

Volgens Toto Wolff heeft Flavio Briatore hem al een paar keer gebeld over de diensten van Valtteri Bottas. Volgens Wolff is Briatore heel haastig over de komst van Bottas en is hij er dus erg serieus over. Hij wil dat het snel gaat gebeuren.