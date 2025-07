Wolff woedend na compleet mislukte race van Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet te spreken over het verloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het team van Mercedes kende een lastige race, en daar baalt Wolff stevig van.

De strategie van het team was de genadeklap, aldus de teambaas en CEO van Mercedes. Het team eindigde met een uitvalbeurt en de tiende positie. Niet een weekend om trots op te zijn voor de Zilverpijlen.

Slicks

Russell besloot bij de start om zijn intermediates in te wisselen voor de slicks. Dat was geen goede keuze van de Brit aldus Toto Wolff. Het kostte George Russell veel tijd. Antonelli was ook niet goed onderweg. Na een tik van Isack Hadjar viel de Italiaan uit.

"De coureur maakt deel uit van het team. We doen dit met z'n allen", benadrukt Wolff. "Maar de eerste beslissing vanuit de auto en vanuit het team was vreselijk verkeerd", erkent hij. "En dat zorgde er eigenlijk voor dat alles van kwaad tot erger ging, omdat die keuze leidde tot de pitstop van Kimi. Als je ziet waar Kimi op dat moment reed, hadden we hem gewoon buiten moeten houden met een gesplitste strategie. Dan zouden we waarschijnlijk geëindigd zijn waar Hülkenberg zat, want Kimi reed vóór hem. Dat doet uiteraard niets af aan Nico's prestatie, die er van een afstand uitstekend uitzag."

'Wéér een verkeerde beslissing'

"We dachten dat de mediums het niet zouden uithouden bij ons, aangezien het vrijdag zo slecht was", legt de teambaas uit. "Wéér een verkeerde beslissing. En dan was de tweede stop misschien nog wel slechter dan de eerste - dat was eigenlijk de genadeklap."

"Het was meer één actie - een actie tussen coureur en pitmuur - die een situatie veroorzaakte die al slecht was. En daarna was het gewoon heel simpel: de tweede beslissing met Kimi was verkeerd, de derde beslissing was verkeerd. En ik denk dat de communicatie tussen coureur en pitmuur vandaag gewoon erg slecht was", klinkt het kritisch uit de mond van de Oostenrijker.

Gedurfde beslissing

Volgens de Oostenrijker was het een gedurfde beslissing: "We hebben in het verleden gedurfde beslissingen genomen die ons [zeges in] races hebben opgeleverd", meent Wolff. "Over het geheel genomen werkte misschien zes van de tien of zeven van de tien gewaagde beslissingen in ons voordeel. Maar de beslissingen van vandaag waren niet gedurfd - het was gewoon een totaal verkeerde inschatting van de situatie. Buiten was het zeventien graden, hoe zou het dan ooit droog kunnen worden? Vandaag was er zeker niets dat er goed uitzag. Het was gewoon allemaal slecht."