Mercedes-teambaas Toto Wolff niet aanwezig tijdens Grand Prix van Brazilië

Toto Wolff heeft bevestigd dat hij komend weekend niet aanwezig is bij de Grand Prix van Brazilië. De teambaas van Mercedes heeft besloten om zich op andere zaken te focussen.

Mercedes heeft beide wereldtitels van 2019 inmiddels al binnen. In Japan werd er al beslag gelegd op de constructeurstitel, waarna Lewis Hamilton in de Verenigde Staten zijn zesde wereldtitel voor coureurs veiligstelde. Daarmee werd Mercedes het eerste team ooit dat in zes opeenvolgende jaren beide wereldtitels wist te bemachtigen en bleef het team wat dat betreft ongeslagen sinds de introductie van de V6-hybridemotoren in 2014.

Nu Mercedes beide wereldtitels binnen heeft, heeft Wolff besloten om verstek te laten gaan in Brazilië. Hij zal voor het eerst sinds 2013 een race missen, omdat hij zich op andere zaken wil richten. "We hebben nog twee races te gaan in het seizoen 2019 en we willen dit seizoen met een hoogtepunt afsluiten", vertelde de Oostenrijker in de preview van Mercedes voor de Braziliaanse Grand Prix.

"De volgende stop is in Brazilië. Dat brengt mooie herinneringen van vorig jaar naar boven, toen we naast het winnen van de race ook de wereldtitel bij de constructeurs veiligstelden op Interlagos. Het is een erg kort circuit en dat maakt de kwalificatie een uitdaging, omdat de marges erg klein zijn. Sinds de zomerstop hebben we over het algemeen niet de snelste auto gehad op zaterdag, maar het lukte toch om pole te pakken in Austin."

"Brazilië is ook de eerste race sinds 2013 die ik niet bij zal wonen", vervolgt Wolff. "Nu beide wereldtitels binnen zijn gehaald, geeft het mij meer tijd in Europa om me te richten op andere, nog openstaande zaken. Het is geweldig dat ik dit kan doen met in gedachten dat het team het merk Mercedes zowel op als naast het circuit op de best mogelijke manier zal vertegenwoordigen."