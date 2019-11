Villeneuve: "Lewis Hamilton overweegt overstap naar Ferrari"

Lewis Hamilton mag zich inmiddels zesvoudig wereldkampioen Formule 1 noemen. De Brit behaalde zijn eerste kampioenschap in 2008 met McLaren, de overige vijf behaalde hij met zijn huidige team van Mercedes.

Volgens de wereldkampioen F1 uit 1997, Jacques Villeneuve, overweegt de 34-jarige Hamilton een overstap naar Ferrari. Het contract van de markante Brit loopt eind 2020 af. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei hier onlangs over: "Het is niet vreemd dat Lewis zich aangetrokken voelt tot Ferrari, het belangrijkste merk in de F1."

Jacques Villeneuve: "Lewis achtervolgt alle records en hij heeft een goede kans om de meeste in handen te krijgen. Naar Ferrari gaan zou het hoogtepunt zijn en ik vermoed dat hij erover nadenkt."

Vergelijking Hamilton met Schumacher en Fangio

Villeneuve stopte echter met het vergelijken van Hamilton met mensen als Schumacher en Fangio. De Canadees: "Ik denk dat de meeste van deze vergelijkingen onzinnig zijn. Schumacher en Hamilton wonnen de meeste van hun titels omdat ze in de beste auto zaten."

"Zet hem in een auto in het middenveld en hij stopt met winnen. Maar het is ook onderdeel van het succes van een uitstekende coureur om het juiste team te kiezen. Fangio, Senna, Prost; ze zaten allemaal in de beste auto's van hun tijd."