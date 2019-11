Kimi Raikkonen: "Trage F1-wagens in 2021 maakt mij niet uit"

De reglementen voor 2021 zijn inmiddels bekend en daarmee lijkt het er ook op dat de F1-wagens enkele seconden trager zullen zijn. Kimi Raikkonen is niet bezorgd over de Formule 1 en eventueel langzamere auto's in 2021.

Sommigen mensen in de paddock hebben hun bezorgdheid geuit dat de wagens 3 tot 3 seconden per ronde langzamer zouden worden, om ervoor te zorgen dat het inhalen makkelijker wordt en er dichter op de voorganger gereden kan worden.

Goede show is belangrijker

Maar 40-jarige Raikkonen vertelde La Gazzetta dello Sport: "Het maakt niet uit of de auto's in 2021 een tweede of drie seconden langzamer zijn. Als er een goede show is, zal niemand er iets van merken."

Als oudste en meest ervaren coureur op de startgrid zegt Raikkonen dat hij nog niet besloten heeft of hij na zijn Alfa Romeo-contract van 2020 zal racen.

"De Formule 1 is nu meer een hobby voor mij en dat vind ik leuker", zo zei de Fin. Raikkonen zegt dat hij ook graag in de buurt van de Zwitserse fabriek van Alfa Romeo woont. "Het is belangrijk om dicht bij het team te wonen, maar ik doe altijd mijn best op het circuit."