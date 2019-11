Max Verstappen: "Kwalificatie wordt belangrijk in Brazilië, inhalen is lastig"

Kan Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Brazilië revanche nemen voor de pech die hem vorig trof? De coureur van Red Bull Racing lijkt in ieder geval uit te kijken naar de race in Sao Paulo.

Vorig jaar leek Verstappen op weg naar de zege op het Autodromo José Carlos Pace, maar daar kwam het uiteindelijk niet toe. De Nederlander werd in leidende positie geraakt door achterblijver Esteban Ocon. Dat kostte hem de zege, waarna Verstappen na afloop van de race de confrontatie zocht met de Fransman. Desondanks kijkt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar ernaar uit om terug te keren in Brazilië.

"Interlagos is een kort circuit, maar het is een goede en erg leuk om op te rijden. Het heeft een goede combinatie van bochten en het loopt ook tegen de klok in, wat dus iets zwaarder is voor de nek. Inhalen is hier niet makkelijk, dus de kwalificatie is best belangrijk. Ook is het circuit zwaar voor de banden, dus je moet daar de hele race goed op letten. Zoals we in 2016 zagen kan het weer ook een rol spelen!"

Verstappen kijkt uit naar goede sfeer

Verstappen geeft aan graag naar Brazilië te komen. Niet alleen omdat het Autodromo José Carlos Pace hem bevalt, ook van de algehele sfeer op het circuit is hij een fan. Die sfeer wordt vanzelfsprekend gemaakt door de 'gepassioneerde' Braziliaanse fans. "Brazilië heeft veel gepassioneerde fans die helemaal gek zijn van de F1, dus het is altijd goed om dat te zien. Het zorgt ook voor een geweldige sfeer."