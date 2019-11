Verstappen met vertrouwen naar Brazilië: "Podiumplaats moet mogelijk zijn"

Max Verstappen reist komende week met vertrouwen af naar de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander vertelde tijdens een evenement van sponsor Exact dat hij verwacht mee te doen om de podiumplaatsen.

Na een sterke eerste seizoenshelft vielen de resultaten bij Red Bull Racing in de eerste races na de zomerstop tegen. Voor Verstappen was dat enerzijds te danken aan bijvoorbeeld een gridstraf in Italië, terwijl hij in België en in de kwalificatie in Mexico zelf in de fout ging. In Japan werd hij door Charles Leclerc werd aangetikt, maar in de Verenigde Staten volgde een overtuigende podiumplaats.

Ook in Mexico was er met de snelheid van de Nederlander weinig mis en dat zorgt voor het nodige vertrouwen. De snelheid is dus aanwezig om goede resultaten te scoren en daardoor reist Verstappen met een goed gevoel af naar de laatste twee Grands Prix van 2019. In Brazilië verwacht de 22-jarige dan ook mee te doen om de podiumplaatsen.

"Ik denk dat we in Brazilië een goede kans kunnen hebben. Vorig jaar waren we tijdens de race erg competitief. We hadden toen moeten winnen, maar helaas zat er een achterblijver [Esteban Ocon] in de weg. Ik kijk er in ieder geval naar uit om er terug te keren. Na een paar lastige weekenden gaat het weer beter, en ik denk dat we in Brazilië zeker voor een podium kunnen vechten."

In de laatste races van het seizoen zal Verstappen proberen om de derde positie in het kampioenschap te veroveren. Momenteel is die positie in handen van Leclerc, die een voorsprong van veertien punten verdedigt op de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. Ook Sebastian Vettel doet mee in die strijd: hij staat vijf punten achter Verstappen.