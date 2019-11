Is de IndyCar Series een alternatief voor Nico Hülkenberg?

De kansen op een langer verblijf in de Formule 1 zijn voor Nico Hülkenberg inmiddels enorm klein. Het is nog onduidelijk wat hij in 2020 gaat doen, maar Auto, Motor und Sport ziet de Duitser wel naar de Verenigde Staten vertrekken.

Hülkenberg mocht zich in 2010 voor het eerst Formule 1-coureur noemen, toen hij zijn debuut mocht maken bij Williams. Na een seizoen vertrok hij richting Force India om daar reservecoureur te worden, waarna hij in 2012 opschoof naar een zitje als vaste coureur. In 2013 maakte de Duitser de overstap naar Sauber, waarna hij in 2014 terugkeerde bij Force India. Daarna ging Hülkenberg in 2017 naar Renault.

Aan het eind van het seizoen loopt het huidige contract van Hülkenberg bij Renault echter af en de Franse renstal heeft al te kennen gegeven dat hij moet vertrekken: Esteban Ocon werd als vervanger aangetrokken. Vervolgens leek hij kanshebber te zijn op de zitjes bij Haas F1 en Alfa Romeo, maar zij kozen ervoor om voor 2020 vast te houden aan hun huidige coureurs.

Ed Carpenter Racing een optie voor Hülkenberg

Hülkenberg sloot zelf een overstap naar Williams al uit, waardoor zijn opties in de Formule 1 tot vrijwel nul geslonken zijn. In de Verenigde Staten maakte hij zelf al duidelijk niet te zitten wachten op een rol als test-, reserve- of simulatorcoureur bij een van de huidige teams en dat hij zelfs overweegt om een heel jaar aan de zijlijn toe te kijken en na te denken over wat hij in de toekomst wil.

Claims dat hij na 2019 richting de DTM vertrekt ontkrachtte Hülkenberg al, maar de IndyCar zou volgens Auto Motor und Sport wel een optie zijn. Hoewel de 32-jarige eerder al eens aangaf niets met ovals te hebben, lijken er perspectieven te zijn waardoor hij die races over kan slaan. Het Duitse blad legt de link met Ed Carpenter Racing: teambaas Ed Carpenter rijdt ieder jaar zelf nog mee op de ovals, maar voor de reguliere circuits zou Hülkenberg een goede kandidaat zijn voor het team.